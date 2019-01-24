Госпереворот в Венесуэле: Гуаидо стал временным президентом, Мадуро рвет дипотношения с США

Венесуэлу сотряс острый политический кризис: лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Буквально через несколько минут его признал президент США Дональд Трамп, в то время как в России события в этой латиноамериканской стране восприняли как попытку госпереворота, а глава Венесуэлы Николас Мадуро, не теряясь, пообещал разорвать с США отношения, передает «Интерфакс».

Он объявил об этом в среду. В связи с этим он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

«Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США», — заявил Мадуро.

Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэле. «Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы», — добавил Мадуро.

Эти заявления последовали после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.

Временный президент

Свое заявление Хуан Гуаидо сделал перед тысячами сторонников оппозиции в среду, когда в столице страны Каракасе и в других городах проходили массовые манифестации противников Николаса Мадуро.

Оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе — подавления попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии, разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи (парламента) страны.

Новоявленный «временный президент» Хуан Гуаидо родился в 1983 году в Ла-Гуайре, городе на севере Венесуэлы, на берегу Карибского моря. Это столица штата Варгас, от которого Гуаидо и выдвигался в депутаты. Он один из основателей партии «Народная воля».

Он был избран в Национальное собрание в 2015 году. С января 2019 года занял пост спикера, но провел в этом кресле недолго: решением Верховного суда Венесуэлы был с поста председателя парламента снят.

Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Мадуро, президенту страны, которая живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике.

Впрочем, это не помешало Николасу Мадуро 10 января вступить во второй президентский срок. При этом выборы президента многие страны признали нелегитимными.

Мгновенное признание

Быстрее всех отреагировал на события президент США Дональд Трамп. Буквально через несколько минут после появления первых сообщений о заявлении венесуэльского оппозиционера Белый дом обнародовал заявление американского лидера, в котором говорилось: «сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы».

«Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом — свободной», — отмечается в заявлении.

По словам американского лидера, он продолжит «использовать всю экономическую мощь и дипломатические рычаги США, чтобы восстановить венесуэльскую демократию».

«Мы призываем другие правительства стран Западного полушария признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, и продолжим с ними конструктивную работу, чтобы поддержать его попытки восстановить в Венесуэле конституционный порядок», — отметил Дональд Трамп.

Он добавил, что продолжает считать режим Мадуро «ответственным за любую угрозу, которую он может представлять безопасности народа Венесуэлы».

Дональду Трампу вторил госсекретарь Майк Помпео, который выступил с призывом в адрес Мадуро передать свои полномочия Гуаидо. «Мы продолжим тесно работать с законно избранной Национальной ассамблеей, чтобы способствовать возврату Венесуэлы к демократии и верховенству права, что соответствует Межамериканской демократической хартии», — отметил Помпео.

«Мы повторяем свой призыв к венесуэльской армии и силам безопасности поддержать демократию и защитить всех граждан Венесуэлы. США заявляют о своей поддержке президенту Гуаидо, Национальной ассамблее и народу Венесуэлы», — подчеркнул госсекретарь.

При этом СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщали, что администрация США будет изучать любые шаги в отношении Венесуэлы, если венесуэльские власти задействуют силу против оппозиционеров.

Призыву Трампа многие охотно последовали. За вечер среды Гуаидо признали власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины.

Европейская реакция была также благоприятной для оппозиционера. Так, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что считает нелегитимным мандат Мадуро и рассчитывает на единство ЕС в солидарности с демократическими силами Венесуэлы. А высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что нельзя проигнорировать массовый призыв народа Венесуэлы к демократии и свободному определению своей судьбы.

«За» Николаса Мадуро высказались Куба и Боливия.

Позвольте вам выйти вон

Николас Мадуро, впрочем, не выглядел обескураженным и делал, по своему обыкновению, решительные заявления и в адрес своего оппонента, и в адрес Вашингтона. Так, он объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

«Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США», — заявил Мадуро.

Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэле. «Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы», — добавил Мадуро.

Он уверял в своей речи, что сделает все возможное для защиты суверенитета его страны. «Правительство, которое я возглавляю, любой ценой будет защищать суверенитет страны», — приводило слова президента венесуэльское телевидение.

Говоря о Хуане Гуаидо, Николас Мадуро предположил, что речь идёт о «самой бессмысленный попытке смены власти, когда-либо совершенной империалистами и теми, кто им прислуживает».

Мадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно — без иностранного вмешательства. «Мы должны решать наши проблемы между собой», — подчеркнул он.

Между тем, армия Венесуэлы, судя по заявлению министра обороны Владимира Падрино Лопеса, осталась на стороне Мадуро. «Солдаты нашей Родины не примут президента, которого навязывают для защиты темных интересов; самопровозглашенного и незаконного», — написал министр в твиттере.

«Это же, по сути, переворот»

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали жестко, расценив заявления Дональда Трампа как вмешательство во внутренние дела государства, а события минувшей среды — попыткой госпереворота.

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала на своей странице в фейсбуке: «На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть».

О вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы говорил и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Что бы ни происходило в Венесуэле — это сугубо внутренние дела этого государства. Народ Венесуэлы необходимо поддерживать развитием сотрудничества с этой страной и содействием решению накопившихся и очевидных для любого социально-экономических проблем, но не ее блокадой. Вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления Трампа — это прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела», — сказал он «Интерфаксу».

По словам сенатора, мир знает, к чему привела смена власти в Ливии с прямым американским вмешательством, с какими сложностями по-прежнему сталкивается Ирак и чуть было не столкнулась Сирия.

«Венесуэла — в этом ряду», — отметил Косачев.

С ним солидарен и первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который призвал СБ ООН осудить вмешательство США в дела Венесуэлы. «Американский президент признал лидера парламента Венесуэлы президентом — это вообще грубейшее вмешательство. Это все равно, что если бы кто-то признал не его президентом, а госпожу Клинтон президентом США. Поэтому я считаю, что это очередное вмешательство американцев в дела суверенного государства, и оно должно быть осуждено Советом Безопасности ООН», — сказал Джабаров «Интерфаксу».

«Я скажу свою точку зрения. Я думаю, что нет никаких оснований признавать этого человека. Он выборы проиграл. Мы признали и поздравили господина Мадуро, совсем недавно прошла инаугурация. Поэтому я не думаю, что мы можем признать такого — это же, по сути, переворот», — заявил сенатор.

Так же высказался и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который отметил, что США продолжают политику внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств. «Насчет Венесуэлы: очень грубо и деструктивно. Теперь подошла очередь Каракаса», — сказал он журналистам.

«Никакой защитой демократии здесь и не пахнет. Это очередное силовое насаждение американской гегемонии и слом неугодных режимов», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, только народ Венесуэлы должен решать, кто будет президентом страны. «И только путем выборов», — добавил он.

Тем временем научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов высказал мнение, что Вашингтон «де факто» предъявил правящему режиму ультиматум. «США искали среди венесуэльской оппозиции фигуру, на которую можно опереться. И такая фигура нашлась, и, насколько можно судить, пользуется доверием Вашингтона. Американцы, несомненно, будут делать все возможное, чтобы сменить режим в Венесуэле», — заявил Давыдов «Интерфаксу».

По оценке латиноамериканиста, на данный момент угроза правящему режиму Венесуэлы имеет место как со стороны США, так и со стороны Бразилии, способной на прямую военную конфронтацию на границе с Венесуэлой.