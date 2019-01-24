Дорожает бензин на АЗС в Новосибирской области

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске с 14 по 21 января 2019 года, сообщил в среду Новосибирскстат.

Рост потребительских цен на бензин всех марок продолжился. На прошедшей неделе цены увеличились на 0,6%.

На дизельное топливо, напротив, отмечено снижение цен к предыдущей дате регистрации на 0,9%.

На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,35 до 41 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,20 до 44,90 рубля за 1 литр, марки АИ-98 – от 47,70 до 51,25 рубля за 1 литр, дизельное топливо – от 47,55 до 50,10 рубля за 1 литр.