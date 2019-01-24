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Осужден экс-глава сельсовета за незаконную продажу земли и зданий на 260 млн рублей в Новосибирской области

Бывший чиновник за превышение полномочий приговорен к реальному сроку — лишению свободы на 2 года. Он продавал муниципальное имущество по дешевке.

24.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Осужден экс глава сельсовета за незаконную продажу земли и зданий на 260 млн рублей в Новосибирской области

Суд дал бывшему чиновнику реальный срок

Новосибирский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Николая Кононова, бывшего главы сельсовета, сообщили в облпрокуратуре.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления).

В суде установлено, что с 15 марта 2010 года по 8 октября 2015-го Кононов, исполняя полномочия главы администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района, без законных оснований на отчуждение муниципального имущества, используя свое служебное положение, незаконно заключил с ООО «Инотех» договор аренды земельного участка, расположенного в Толмачевском сельсовете.

После этого он незаконно продал 7 нежилых зданий, находящихся на этом земельном участке, а впоследствии также была отчуждена земля.

По сведениям Следственного комитета, глава сельсовета продавал имущество по заниженной стоимости, в сумме не менее 25 млн рублей, однако кадастровая стоимость указанного земельного участка составляла более 250 млн рублей.

По иску прокурора Арбитражный суд Новосибирской области в 2016 году признал недействительными договоры аренды земельного участка, купли-продажи нежилых зданий и земельного участка. Здания и земельный участок возвращены администрации Верх-Тулинского сельсовета.

Действия Кононова повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившихся в причинении ущерба в размере почти 260 млн рублей муниципальному образованию, в подрыве авторитета органов местного самоуправления, а также в нарушении прав граждан и юридических лиц на приобретение в собственность 7 нежилых зданий и земельного участка.

Суд приговорил Кононова к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года. К основному наказанию применена статья 73 УК РФ, осужденному установлен испытательный срок 1 год, а также вменены дополнительные обязанности.

Приговор в законную силу не вступил.

 


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