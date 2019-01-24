Четыре сигнальных маяка для слепых установят на домах в Бердске

Городская среда становится доступнее инвалидам Бердска. На дома, где живут бердчане с ограниченными возможностями по зрению, скоро установят сигнальные маяки.

— Пока поступили четыре комплекта. На этой неделе с сотрудниками УК планируем их устанавливать, — сообщила на совещании чиновников 21 января начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных.

Мэр Евгений Шестернин поручил подчиненным получить в обществе инвалидов информацию о проживании инвалидов по зрению. Скоромных отметила, что эти адреса уже есть, информация передана в УЖКХ, чтобы его сотрудники отслеживали подходы к подъездам, где инвалиды проживают.

Мэр поинтересовался, есть ли данные по бердчанам, ограниченным в движении. Их адреса также имеются в УЖКХ, сказала Скоромных.

Евгений Шестернин отметил, уделять внимание людям с ограниченными возможностями здоровья нужно не только в декаду инвалидов.