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Четыре сигнальных маяка для слепых установят на домах в Бердске

Сотрудники УЖКХ отслеживают, чтобы подъезды к домам инвалидов были всегда в нормальном состоянии.

24.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Четыре сигнальных маяка для слепых установят на домах в Бердске

Некоторые светофоры в Бердске оборудованы звуковыми маяками

Городская среда становится доступнее инвалидам Бердска. На дома, где живут бердчане с ограниченными возможностями по зрению, скоро установят сигнальные маяки.

— Пока поступили четыре комплекта. На этой неделе с сотрудниками УК планируем их устанавливать, — сообщила на совещании чиновников 21 января начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных.

Мэр Евгений Шестернин поручил подчиненным получить в обществе инвалидов информацию о проживании инвалидов по зрению. Скоромных отметила, что эти адреса уже есть, информация передана в УЖКХ, чтобы его сотрудники отслеживали подходы к подъездам, где инвалиды проживают.

Мэр поинтересовался, есть ли данные по бердчанам, ограниченным в движении. Их адреса также имеются в УЖКХ, сказала Скоромных.

Евгений Шестернин отметил, уделять внимание людям с ограниченными возможностями здоровья нужно не только в декаду инвалидов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    НВР: я сама инвалид. Самая большая проблема для меня — парковка. Особенно в снегопад тяжело добраться до подъезда, если ставишь машину далеко. Да и в гололед страшно.

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