135 тыс. призывников с ожирением не взяли в российскую армию
Сожгла ладонь при ударе током от телефонной зарядки школьница в Бердске
Четыре сигнальных маяка для слепых установят на домах в Бердске
Дорожает бензин на АЗС в Новосибирской области
Госпереворот в Венесуэле: Гуаидо стал временным президентом, Мадуро рвет дипотношения с США
Россияне должны «Газпрому» 138 млрд рублей
Осужден экс-глава сельсовета за незаконную продажу земли и зданий на 260 млн рублей в Новосибирской области
Медведев обрушился с критикой на Роскосмос за неэффективные траты
Навальный показал виллу пропагандиста Соловьева за 114 млн рублей в Италии
Помойку из-за базара не допустит на площади Горького власть Бердска
НВР: я сама инвалид. Самая большая проблема для меня — парковка. Особенно в снегопад тяжело добраться до подъезда, если ставишь машину далеко. Да и в гололед страшно.
0 1