КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам студию! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Навальный показал виллу пропагандиста Соловьева за 114 млн рублей в Италии

Помойку из-за базара не допустит на площади Горького власть Бердска

За потребление электричества сверх нормы заплатят по повышенному тарифу в РФ

Муж убитой из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска отчитался о тратах на похороны

Рост ставок по ипотеке сократит рынок покупки жилья

За 500 млн рублей судятся банки с компанией «Мастер и К» в Бердске

Психиатрическую экспертизу назначили неадекватному авиапассажиру из Сургута

Снести незаконный киоск и забор заставили судебные приставы в Бердске

Тимошенко пообещала «вернуть» Крым и Донбасс на посту президента Украины

Дезорганизует противника новый батальон радиоэлектронной борьбы в Новосибирской области

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Медведев обрушился с критикой на Роскосмос за неэффективные траты

«Надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, активно заниматься коммерциализацией космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке», заявил премьер.

23.01.2019 Фото: government.ru Один комментарий
 
Медведев обрушился с критикой на Роскосмос за неэффективные траты

Премьер-министр призвал «меньше говорить и больше делать»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и недостаточную эффективность использования инвестиций.

«Хотел еще обратить внимание, это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке», — заявил он, открывая совещание о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций.

По мнению главы правительства, с эффективностью использования выделяемых инвестиций также имеется определенная проблема. По его словам, в 2018 году Роскосмос порядка 16% бюджетных инвестиций не использовал. Медведев признал, что частично это было обусловлено объективными причинами. «В любом случае это недозагруженные предприятия и невыполненные научные работы, — подчеркнул премьер. — Как результат, одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам нужно, ну и существуют финансовые трудности для различных подведомственных структур».

Глава кабинета министров указал также и на недостаточно высокие темпы строительства космодрома Восточный. «Показательной является ситуация с космодромом Восточный, где строительство должно было завершиться в прошлом году», — подчеркнул премьер, сделав акцент на том, что множество изначально запланированных объектов так и не было построено. На их достройку Роскосмос запрашивает дополнительные средства, передает ТАСС.

При этом в 2019 году, отметил премьер, необходимо начать строительство второй очереди, с тем, чтобы к 2021 году космодром Восточный был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракеты-носителя тяжелого класса. «Очевидно, что та динамика, которая есть, не позволяет в эти сроки уложиться, значит необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки», — подытожил Медведев. Он призвал для исправления ситуации создать эффективные механизмы управления, финансирования внутри самой ракетно-космической отрасли.

Премьер-министр обратил внимание, что за исполнением принятых решений и соблюдением установленных сроков и стандартов качества необходимо установить жесткий контроль.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
На «четверку» работают с населением бердские учреждения культуры Ударило током от телефонного зарядника школьницу из Бердска Медведев обрушился с критикой на Роскосмос за неэффективные траты

(1) Комментарий

  1. Гость

    Чтобы погонять «эффективных манагерофф» Лаврентий Палыч нужен, а не айфон бадминтоныч! 8)

    Thumb up 2 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика