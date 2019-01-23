Медведев обрушился с критикой на Роскосмос за неэффективные траты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и недостаточную эффективность использования инвестиций.

«Хотел еще обратить внимание, это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке», — заявил он, открывая совещание о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций.

По мнению главы правительства, с эффективностью использования выделяемых инвестиций также имеется определенная проблема. По его словам, в 2018 году Роскосмос порядка 16% бюджетных инвестиций не использовал. Медведев признал, что частично это было обусловлено объективными причинами. «В любом случае это недозагруженные предприятия и невыполненные научные работы, — подчеркнул премьер. — Как результат, одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам нужно, ну и существуют финансовые трудности для различных подведомственных структур».

Глава кабинета министров указал также и на недостаточно высокие темпы строительства космодрома Восточный. «Показательной является ситуация с космодромом Восточный, где строительство должно было завершиться в прошлом году», — подчеркнул премьер, сделав акцент на том, что множество изначально запланированных объектов так и не было построено. На их достройку Роскосмос запрашивает дополнительные средства, передает ТАСС.

При этом в 2019 году, отметил премьер, необходимо начать строительство второй очереди, с тем, чтобы к 2021 году космодром Восточный был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракеты-носителя тяжелого класса. «Очевидно, что та динамика, которая есть, не позволяет в эти сроки уложиться, значит необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки», — подытожил Медведев. Он призвал для исправления ситуации создать эффективные механизмы управления, финансирования внутри самой ракетно-космической отрасли.

Премьер-министр обратил внимание, что за исполнением принятых решений и соблюдением установленных сроков и стандартов качества необходимо установить жесткий контроль.