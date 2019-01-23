Программа ATAS — удобная торгово-аналитическая платформа для трейдеров

Платформа ATAS — это очень удобный инструментарий для трейдеров. Просмотреть демонстрационный ролик можно здесь https://orderflowtrading.ru/ Программа ATAS позволяет выполнять продвинутый технический анализ, изучать профили рынка. В короткое время, благодаря наличию предоставляемых возможностей, трейдер может проанализировать исторические данные и быстро отреагировать на любые изменения в режиме реального времени.

Уникальная платформа отличается:

Интуитивной понятностью.

Гибкостью настроек.

Огромным функционалом.

В ней имеется возможность установок различных фильтров, что гарантирует удобства работы. Разработчики полезного программного обеспечения понимают, что только доступ к максимальному количеству нужной информации может стать залогом успешной торговли.

Трейдеры при использовании программы ATAS имеют возможность воспользоваться огромным количеством удобных инструментов для анализа. Графические возможности позволяют строить графики, наглядно отображающие дисбаланс продавцов и покупателей. Благодаря использованию уникальных фреймов можно быстро отфильтровать рыночный шум и отследить реакции цен при проведении торгов.

Для построения графиков предлагаются различные инструменты. Имеется 6 режимов позволяющих строить 6 вариантов графиков. Для рисования могут использоваться различные линии и значки. В программе собраны все необходимые индикаторы, которые настраиваются в индивидуальном порядке.

Установить платформу можно с официального сайта. Две недели программой можно будет пользоваться бесплатно. После регистрации демо-версии будет предоставлена возможность пользоваться полным функционалом. По истечению этого срока можно перерегистрировать демоверсию, но в этом случае будут установлены определенные ограничения. Чтобы продолжать пользоваться полным функционалом, необходимо заплатить в соответствии с тарифами, с которыми можно также ознакомиться на официальном сайте.

Программа ATAS является молодой платформой, но она уже привлекла к себе внимание многих трейдеров. Простота и комфорт являются ее главными особенностями. Кроме этого разработчики постоянно улучшают платформу и делают ее более удобной.