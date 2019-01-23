СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКАЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

(двадцать шестая (внеочередная) сессия)

22.01.19 №242

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Бердска по одномандатному избирательному округу №20

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов города Бердска Владимира Николаевича Захарова, избранного по одномандатному избирательному округу №20, на основании решения Совета депутатов города Бердска от 31.07.2018 №186 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов города Бердска четвертого созыва В.Н. Захарова», руководствуясь статьей 11 закона Новосибирской области от 07.12.2006 №58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», статьей 12 Устава города Бердска, Совет депутатов города Бердска

РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Бердска четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №20 на 14 апреля 2019 года.

2. Опубликовать решение в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Глава города Бердска Е.А.Шестернин

Председатель Совета депутатов В.Г. Бадьин

23 января вышел «Вестник муниципального образования города Бердска», в котором размещена официальная информация администрации Бердска и Совета депутатов. Взять свой экземпляр вы можете по адресам: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2 и ул. Ленина, 38, в офисах газеты «Курьер.Среда.Бердск», рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г