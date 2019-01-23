Психиатрическую экспертизу назначили неадекватному авиапассажиру из Сургута

Следственный комитет России предъявил обвинение в угоне воздушного судна 41-летнему Павлу Шаповалову. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Шаповалов во время полета рейсом Сургут-Москва пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. При этом он угрожал, что у него при себе имеется оружия. После этого командиром воздушного судна было принято решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске.

В ходе последующего досмотра подозреваемого и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было. По результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Вместе с тем, учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Следователями допрошены члены экипажа, все совершеннолетние пассажиры рейса, а также родственники и знакомые Шаповалова. Проведены обыски по его месту жительства. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.