Рост ставок по ипотеке сократит рынок покупки жилья

Ставки по кредитам, в том числе и ипотеке, начнут снижаться к концу текущего года, Сбербанк пока не планирует менять ипотечные ставки, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1-1,2 процентного пункта. Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 процентного пункта — для кредитов с первоначальным взносом менее 20%.

«Сейчас рано говорить, все будет зависеть от движения инфляции и учетной ставки Центрального банка, сейчас планов (по изменению ипотечной ставки — ред.) нет никаких», — сказал Греф, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли дальнейший потенциал для повышения ипотечных ставок.

«Думаю, что да», — сказал Греф, отвечая на вопрос о том, повлияет ли повышение ставок на планы Сбербанка по выдаче ипотеки. Введение регулирования на рынке строительства приведёт к временному сокращению предложения на рынке недвижимости и при сохранении высокого спроса цены на жильё пойдут вверх, это «ударит» по ипотеке, считает глава Сбербанка.

«В этом смысле может быть неплохо даже — повышение ставок по ипотеке немного охладит спрос. Поэтому надо как можно скорее адаптироваться строительному рынку, чтобы перейти уже во вторую стадию адаптированного предложения. Как только предложение восстановится, тогда стимулирующая роль ипотеки будет критически важна», — отметил он.

«По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже. Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать», — резюмировал Греф.

Источник: realty.ria.ru