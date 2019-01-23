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Рост ставок по ипотеке сократит рынок покупки жилья

На сокращении предложений в сфере недвижимости скажутся и новые регулирования в строительной отрасли. Глава Сбербанка прогнозирует снижение ипотечных ставок к концу 2019 года.

23.01.2019 Фото: commons.wikimedia.org Нет комментариев
 
Рост ставок по ипотеке сократит рынок покупки жилья

Греф ожидает, что ставки по ипотеке снизятся к концу года

Ставки по кредитам, в том числе и ипотеке, начнут снижаться к концу текущего года, Сбербанк пока не планирует менять ипотечные ставки, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1-1,2 процентного пункта. Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 процентного пункта — для кредитов с первоначальным взносом менее 20%.

«Сейчас рано говорить, все будет зависеть от движения инфляции и учетной ставки Центрального банка, сейчас планов (по изменению ипотечной ставки — ред.) нет никаких», — сказал Греф, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли дальнейший потенциал для повышения ипотечных ставок.

«Думаю, что да», — сказал Греф, отвечая на вопрос о том, повлияет ли повышение ставок на планы Сбербанка по выдаче ипотеки. Введение регулирования на рынке строительства приведёт к временному сокращению предложения на рынке недвижимости и при сохранении высокого спроса цены на жильё пойдут вверх, это «ударит» по ипотеке, считает глава Сбербанка.

«В этом смысле может быть неплохо даже — повышение ставок по ипотеке немного охладит спрос. Поэтому надо как можно скорее адаптироваться строительному рынку, чтобы перейти уже во вторую стадию адаптированного предложения. Как только предложение восстановится, тогда стимулирующая роль ипотеки будет критически важна», — отметил он.

«По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже. Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать», — резюмировал Греф.

Источник: realty.ria.ru


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