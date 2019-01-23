Тимошенко пообещала «вернуть» Крым и Донбасс на посту президента Украины

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что новый президент страны должен «не отступать в вопросе возвращения Крыма и Донбасса».

В Киеве во вторник, 22 января, прошел «Форум единения» партии «Батькивщина», на котором ее лидер, Юлия Тимошенко, была официально выдвинута в качестве кандидата на выборах президента Украины. Политик выступила перед однопартийцами с программной речью, перечислив наиболее важные, по ее мнению, шаги нового руководителя страны.

Так, Тимошенко рассказала, что переговоры в Минском формате исчерпали себя и Киеву необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму, добиваясь от подписавших его сторон возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины. Как подчеркнула кандидат в президенты, на этих территориях живет много «настоящих украинских патриотов», которые с нетерпением ждут «освобождения от врага»

Еще один важный шаг, как считает лидер «Батькивщины», — создание «новой армии», отвечающей всем стандартам НАТО. Это может быть обеспечено усилением военно-технической помощи со стороны «партнеров», что даст возможность развернуть эффективную систему ПВО и возродить украинский флот.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что Тимошенко пообещала оставить должность президента Украины, если в течение 100 дней президентства не продемонстрирует «очевидный результат».

Напомним, выборы руководителя украинского государства назначены на 31 марта.

Источник: riafan.ru