Дезорганизует противника новый батальон радиоэлектронной борьбы в Новосибирской области

Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, который штатно войдет в состав 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, будет сформирован в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ЦВО со ссылкой на командующего армией генерал-майора Якова Резанцева.

«До конца года в Новосибирской области будет сформирован отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, он будет оснащен современными образцами вооружения и военной техники, таких как комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Леер-3», — приводит слова командующего пресс-служба.

Резанцев отметил, что батальон радиоэлектронной борьбы будет выполнять задачи по дезорганизации систем управления войсками и оружием противника в интересах армии, это существенно увеличит возможности общевойскового объединения ЦВО при выполнении поставленных задач.

41-я общевойсковая армия дислоцирована на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тува. В ее состав входят мотострелковые и артиллерийские соединения, ПВО, связи, части радиационной, химической и биологической защиты, материально-технического обеспечения. Штаб армии находится в Новосибирске.

Источник: Интерфакс