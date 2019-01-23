Дезорганизует противника новый батальон радиоэлектронной борьбы в Новосибирской области

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Всем,всем,всем — копию на базар…
Эх,раньше за такое разглашение военной тайны следовало разжалование в лучшем случае,а в худшем случае тюрьма.А сейчас что? Противнику и не надо на чужую территорию перебираться,всё из напечатанного узнает…
Человек —
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Что-то не впечатляет крепость нашей брони под Дамаском.
Израильтяне не только уничтожили 2 «панциря», но четко обозначили, что это же будет и с С-300
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Мне абсолютно фиолетово где там какая часть будет как и основной массе вменяемых граждан. Но это не про нашего всезнающего человека *IN LOVE*. Да как же вы не можете себе усвоить то что никто на нас нападать не будет. Сами все отдали уже давным давно все что нужно и ненужно. А про самолетики пушки пистолеты вам вещают потому что больше то достижений нету
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