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Дезорганизует противника новый батальон радиоэлектронной борьбы в Новосибирской области

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Дезорганизует противника новый батальон радиоэлектронной борьбы в Новосибирской области

Он будет оснащен современными образцами вооружения и военной техники, таких как комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Леер-3»

23.01.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Дезорганизует противника новый батальон радиоэлектронной борьбы в Новосибирской области

Батальон существенно увеличит возможности общевойскового объединения ЦВО

Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, который штатно войдет в состав 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, будет сформирован в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ЦВО со ссылкой на командующего армией генерал-майора Якова Резанцева.

«До конца года в Новосибирской области будет сформирован отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, он будет оснащен современными образцами вооружения и военной техники, таких как комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Леер-3», — приводит слова командующего пресс-служба.

Резанцев отметил, что батальон радиоэлектронной борьбы будет выполнять задачи по дезорганизации систем управления войсками и оружием противника в интересах армии, это существенно увеличит возможности общевойскового объединения ЦВО при выполнении поставленных задач.

41-я общевойсковая армия дислоцирована на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тува. В ее состав входят мотострелковые и артиллерийские соединения, ПВО, связи, части радиационной, химической и биологической защиты, материально-технического обеспечения. Штаб армии находится в Новосибирске.

Источник: Интерфакс


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(3) Комментариев

  1. Человек

    Всем,всем,всем — копию на базар…
    Эх,раньше за такое разглашение военной тайны следовало разжалование в лучшем случае,а в худшем случае тюрьма.А сейчас что? Противнику и не надо на чужую территорию перебираться,всё из напечатанного узнает…
    Человек — *IN LOVE*

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  2. Аноним

    Что-то не впечатляет крепость нашей брони под Дамаском.
    Израильтяне не только уничтожили 2 «панциря», но четко обозначили, что это же будет и с С-300

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  3. Аноним

    Мне абсолютно фиолетово где там какая часть будет как и основной массе вменяемых граждан. Но это не про нашего всезнающего человека *IN LOVE*. Да как же вы не можете себе усвоить то что никто на нас нападать не будет. Сами все отдали уже давным давно все что нужно и ненужно. А про самолетики пушки пистолеты вам вещают потому что больше то достижений нету

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