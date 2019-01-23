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Снести незаконный киоск и забор заставили судебные приставы в Бердске

С жалобой в суд на несоответствующий требованиям забор обратились соседи. Мэрия подала иск на индивидуального предпринимателя.

23.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Снести незаконный киоск и забор заставили судебные приставы в Бердске

Судебным приставам приходится решать разные вопросы

Три исполнительных производства по сносу незаконных построек завершили сотрудники федеральной службы судебных приставов по Бердску в 2018 году.

По словам судебного пристава-исполнителя по розыску Александра Федотова, в двух случаях в суд обращались бердчане, которым мешали соседские постройки: не соответствовал требованиям забор у одного соседа, с дворового навеса другого стекала вода в соседский двор.

Судебным приставам пришлось работать с должниками, чтобы те снесли забор и навес. Сделали они это самостоятельно за свой счет.

Сама демонтировала киоск индивидуальный предприниматель в Бердске. Здесь получилась следующая ситуация: у бердчанки закончился договор аренды с горадминистрацией, продлить его она не успела. Мэрия подала в суд. Как не пыталась предприниматель оставить киоск на прежнем месте — ничего у нее не получилось. Киоск пришлось демонтировать и увезти в другое место, отметил Федотов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ни фамилии предпринимателя. Ни месторасположения. Новость ни о чем. На фэйк смахивает. Ну корреспонденты. Ну вы что?

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