Снести незаконный киоск и забор заставили судебные приставы в Бердске

Три исполнительных производства по сносу незаконных построек завершили сотрудники федеральной службы судебных приставов по Бердску в 2018 году.

По словам судебного пристава-исполнителя по розыску Александра Федотова, в двух случаях в суд обращались бердчане, которым мешали соседские постройки: не соответствовал требованиям забор у одного соседа, с дворового навеса другого стекала вода в соседский двор.

Судебным приставам пришлось работать с должниками, чтобы те снесли забор и навес. Сделали они это самостоятельно за свой счет.

Сама демонтировала киоск индивидуальный предприниматель в Бердске. Здесь получилась следующая ситуация: у бердчанки закончился договор аренды с горадминистрацией, продлить его она не успела. Мэрия подала в суд. Как не пыталась предприниматель оставить киоск на прежнем месте — ничего у нее не получилось. Киоск пришлось демонтировать и увезти в другое место, отметил Федотов.