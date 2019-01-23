Ограничил зарплаты госслужащих в подведомственных учреждениях кабмин

Правительство обязало федеральные госорганы-учредители федеральных госучреждений не превышать расчетный среднемесячный уровень зарплат работников таких учреждений по сравнению с зарплатами работников ведомства-учредителя. Об этом говорится в постановлении кабмина, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Норма позволит не допускать диспропорций в зарплатах госслужащих, говорится в пояснении к постановлению.

Положения распространяются только на федеральные учреждения, наделенные полномочиями органа-учредителя по реализации полностью или частично государственных функций, либо созданы для обеспечения деятельности органа-учредителя (в том числе хозяйственного, документационного, информационного и так далее), говорится в комментарии Минфина к документу.

Таким образом, изменения не распространяются на образовательные, культурные, медицинские и иные учреждения социальной сферы, подчеркивается в комментарии. Следовательно, они не относятся к «указным» работникам (врачам, педагогам, ученым, работникам культуры и так далее).

Постановлением предусматривается установка соотношения расчетных показателей среднемесячного уровня оплаты труда работников федеральных госорганов и среднемесячного уровня зарплаты работников учреждений. При этом расчетный среднемесячный уровень зарплаты работников учреждений будет определяться исходя из объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений, указывается в комментарии.

Источник: РГ