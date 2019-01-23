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Сгорели танкеры в Керченском проливе из-за санкций США

Украинцы запретили судну под флагом Танзании подходить к причалу. Экипажи начали прямую перекачку топлива с одного корабля на другой, что, вероятно, и привело к взрыву и пожару. 10 человек погибли, 10 пропали.

23.01.2019 Фото: kerch.fm Нет комментариев
 
Сгорели танкеры в Керченском проливе из за санкций США

Трагедия в Черном море

Газовые танкеры Candy (ранее — Venice) и Maestro загорелись в Черном море из-за санкций США. Об этом сообщает Reuters.

В 2018 году в отношении этих кораблей Минфин США ввел санкции за поставки газа в Сирию. По заявлению Вашингтона, любые операции с этими судами подведут контрагентов под рестриктивные меры США.

По утверждению двух источников агентства в нефтегазовой отрасти, руководство газового терминала «Мактрен-Нафта» в порту Темрюк запретило кораблю Maestro под флагом Танзании подойти к причалу. Вследствие этого экипажи кораблей были вынуждены пойти на рискованную операцию по прямой перекачке топлива с судна на судно вне порта при неблагоприятных метеоусловиях, что, вероятно, и привело к взрыву и пожару.

На борту судов находились 32 гражданина Турции и Индии: 10 погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены. Как заявили представители Росморречфлота, надежды найти выживших уже нет.

Источник: lenta.ru


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