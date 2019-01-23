Дренаж в Бердске: Начался монтаж четвертого колодца

Подготовлена площадка для четвертого колодца системы лучевого дренажа на ул. Искитимской и Красноармейской в Бердске.

— Завезены материалы, начинаем монтаж четвертого колодца, — доложил на совещании чиновников 21 января руководитель УКС Алексей Егошин.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, будет ли увеличено количество лучей.

Где было с четырех — до десяти, где было с семи — до десяти, в среднем в каждом лучевом дренаже будет по 10 лучей, длина каждого от 70 до 80 метров, отметил Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по проекту у нас пять скважин лучевого дренажа. Можно сказать, что сегодня полноценно работает только одна скважина. Результат работ будет понятен, когда заработают все пять скважин лучевого дренажа. На первый опыт внедрения дренажной системы для понижения грунтовых вод в Бердске в целом потратят более 80 миллионов рублей.