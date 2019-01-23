Запретили трансгендерам служить в армии США

Верховный суд США во вторник, 22 января, одобрил предложенный администрацией президента США Дональда Трампа запрет на службу в американской армии для трансгендеров. Они получили право служить в вооруженных силах США при Бараке Обаме, в 2016 году, а новые медицинские стандарты должны были быть приняты не позднее июля 2017 года.

Однако летом 2017 года Дональд Трамп отложил этот срок, а в марте прошлого года выпустил приказ, запрещающий службу трансгендеров в армии, кроме «исключительных обстоятельств». Как сообщалось тогда, это связано с тем, что военным с гендерной дисфорией нужен серьезный медицинский уход с помощью лекарств и хирургии, что «представляет значительный риск для обороноспособности».

Впоследствии это решение было заблокировано судами нескольких американских штатов. С 1 января 2018 года Пентагону пришлось разрешить поступление на службу трансгендеров. По официальным данным на 2016 год, около 9 тыс. военнослужащих американской армии идентифицирует себя как трансгендеры.

Источник: Ъ