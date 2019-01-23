КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
продам
продам
продам
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Сгорели танкеры в Керченском проливе из-за санкций США

Фирменную кружку получил постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск»

Навальный показал виллу пропагандиста Соловьева за 114 млн рублей в Италии

Муж убитой из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска отчитался о тратах на похороны

Спецслужбы США опасаются расширения влияния России

Доказывать отсутствие долгов по капремонту больше не требуется

Переливают фекалии из канализационных колодцев в центре Бердска?

Запретили трансгендерам служить в армии США

За подделку проб WADA отстранит Россию от Олимпиады в Токио

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Спецслужбы США опасаются расширения влияния России

Также поводом для беспокойства для американских спецслужб является международная гонка за доминирование в космосе и стремительное развитие технологий, в том числе кибероружия.

23.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Спецслужбы США опасаются расширения влияния России

Русофобские настроения в США только увеличиваются

Спецслужбы США ожидают, что Россия будет стремиться расширить свое влияние и ее попытки сделать это могут войти в конфликт с целями Соединенных Штатов, говорится в обновленной Национальной стратегии США в сфере разведки, обнародованной в среду.

«Попытки России увеличить свое влияние и власть скорее всего продолжатся и могут конфликтовать с целями и приоритетами США во многих регионах», — сказано в 36-страничном документе.

Еще одной угрозой назван Китай. Разведслужбы беспокоит модернизация его вооруженных сил и стремление к экономическому и территориальному доминированию в Тихоокеанском регионе.
«Хотя существуют возможности для работы с Пекином по вопросам, представляющим совместный интерес», — сказано в документе. В качестве примера приводится денуклеаризация КНДР.

Также поводом для беспокойства для американских спецслужб является международная гонка за доминирование в космосе и стремительное развитие технологий, в том числе кибероружия.
«Россия и Китай продолжат стремиться к созданию полного спектра противоспутникового оружия как средства уменьшения военной эффективности и в принципе безопасности США», — говорится в стратегии.

Национальная стратегия США в сфере разведки – это документ, который описывает оценки разведсообщества угроз США, а также предлагает стратегию противодействия им. Впервые такая стратегия была принята в 2005 году, затем ее обновляли в 2009 и 2014 годах.
Россия и Китай извлекают выгоду из перемен в «стратегическом раскладе», который превалировал в мире последние почти сто лет, чтобы мешать Соединенным Штатам в достижении их целей, говорится в стратегии.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия строго соблюдает свои обязательства в сфере международной безопасности и открыта для диалога с партнерами, но необходимо сделать все для надежной защиты страны.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бесплатные объявления Бердска и Искитима Сгорели танкеры в Керченском проливе из-за санкций США «Обувь России» впервые представила бренд обуви S-TEP из Бердска на выставке Sport Casual Moscow

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика