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За подделку проб WADA отстранит Россию от Олимпиады в Токио

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За подделку проб WADA отстранит Россию от Олимпиады в Токио

Россия предоставила экспертам международной антидопинговой организации доступ к базе данных для перепроверки всех проб.

23.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
За подделку проб WADA отстранит Россию от Олимпиады в Токио

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх, если данные из Московской антидопинговой лаборатории буду подделаны

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх, если данные из Московской антидопинговой лаборатории буду подделаны.

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2020 году в Токио в случае, если данные из Московской антидопинговой лаборатории окажутся подделаны, передает Associated Press.

Если это произойдет, то такую рекомендацию — «весьма вероятно» — даст комитет по соответствию (CRC) WADA. К участию в Олимпиаде могут не допустить не только спортсменов, но и чиновников, а также вспомогательный персонал. Также комитет заявил, что может порекомендовать, чтобы Россия не получала никаких прав на проведение каких-либо чемпионатов мира по любым видам спорта в течение определенного периода.

Эксперты WADA завершили работу в Московской антидопинговой лаборатории 17 января. Они смогли извлечь данные из информационно-управляющей системы и вывезти их из России для анализа и проверки подлинности. В агентстве назвали этот шаг большим прорывом.

Изучение данных московской лаборатории является обязательным условием для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Прав оно было лишено в 2015 году. Поводом послужил доклад независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, в документе говорилось о существовании в России государственной программы допинга.

Власти России отрицают причастность к этой системе. «Мы сами виноваты в той ситуации, которая создалась, применение допинга-то было. Другое дело, нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне. Мы не на должном уровне обеспечили работу по борьбе с допингом. Сейчас мы проделали большую работу», — говорил президент Владимир Путин на декабрьской пресс-конференции.

WADA неоднократно обращалась к российским властям с требованием предоставить доступ к пробам спортсменов. В декабре 2018 года гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в обращении к президенту Владимиру Путину заявил о том, что Россия может оказаться в «спортивной самоизоляции», если до конца года специалисты WADA не получат доступ в лабораторию.

WADA 1 января заявила, что в середине месяца рекомендует исполкому агентства признать РУСАДА не соответствующей международным нормам, отстранить ее от работы и наложить новые ограничения на российских спортсменов. В результате 7 января WADA согласилась направить в Москву очередную комиссию, которая приступила к работе 11 января.​

Ранее эксперты агентства не могли получить доступ к лаборатории из-за расследования Следственного комитета России, по причине чего помещение было опечатано.

Источник: РБК


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