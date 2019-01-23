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За потребление электричества сверх нормы заплатят по повышенному тарифу в РФ

Базовый тариф сохранится при потреблении электроэнергии до 300 кВт/​ч в месяц, предусмотрены льготы.

23.01.2019 Фото: pixabay 37 коммент.
 
За потребление электричества сверх нормы заплатят по повышенному тарифу в РФ

23 января рассмотрят проект Минэкономики по введению социальной нормы на потребление электричества

Минэкономики предложило ввести социальную норму потребления электроэнергии, в пределах которой она будет оплачиваться по базовому тарифу, на уровне 300 кВт·​ч в месяц для домохозяйства, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. При потреблении сверх социальной нормы электроэнергия будет оплачиваться по повышенному тарифу, а если счетчик покажет свыше 500 кВт·​ч в месяц — потребителя заплатят за электроэнергию по «экономически обоснованному тарифу», рассказал собеседник газеты.

Разработкой новой системы министерство занималось в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в электроэнергетике. Проект реформы, по данным издания, будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января 2019 года.

Источник РБК в Минэнерго уточнил, что позиция министерства по данному вопросу «формируется и будет озвучена на совещании в правительстве Российской Федерации». Источник в правительстве подтвердил, что такие предложения поступили. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил РБК проведение совещания по дифференциации тарифов. «Предложения Минэкономики будут тщательно обсуждаться с учетом социально-экономических последствий, прежде всего роста финансовой нагрузки на отдельные категории населения на фоне возросшей фискальных платежей», — сказал Джус.

Проект предусматривает, что для некоторых регионов границы социальной нормы и повышенного тарифа могут быть увеличены до 500 кВт·​ч и 700 кВт·​ч. По предположению газеты, речь может идти о северных районах страны. Кроме того, льготный режим может быть установлен для домохозяйств, которые не подключены к сетям теплоснабжения и используют электроэнергию для отопления. Для них социальная норма может быть установлена на уровне 3300 кВт·​ч​ (повышенный тариф — до 3500 кВт·​ч​) в месяц, а для некоторых регионов регионов — 3500 кВт·​ч​ и 3700 кВт·​ч в месяц​.
В то же время Минэкономики хочет с 2020 до 2033 года постепенно убрать льготы для жителей, пользующихся электроплитами. Сейчас для них установлен коэффициент 0,7.

18 сентября 2018 года Козак в целом одобрил предложения Минэнерго и Минэкономики о введении социальной нормы энергопотребления для населения. Тогда фигурировали те же цифры — 300 и 500 кВт·​ч в месяц, однако не было известно о льготах. Вице-премьер поручил проработать этот вопрос до 15 января 2019 года​.

Правительство уже пыталось ввести социальную норму потребления, но в 2014 году реформа была отложена из-за риска роста социальной напряженности. Реформа должна была помочь снизить перекрестное субсидирование в электроэнергетике: сейчас население платит по заниженным сетевым тарифам, а другие — промышленные потребители, в том числе крайне чувствительные к цене на электричество металлурги, наоборот, платят по более высоким. Минэнерго оценивало объем такой вынужденной переплаты различных потребителей за население в 368 млрд руб. в 2017 году, к 2022 году эта цифра ​может вырасти до 417 млрд руб.

Источник: РБК


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(37) Комментариев

  1. Аноним

    цифры вроде адекватные.
    даже частников с электрическим отоплением учли.
    Не вижу ничего плохого: 99% населения вообще не заметит изменений

    Thumb up 4 Thumb down 19

    • a.danilov

      нет в этих цифрах ничего «адекватного».
      300квт это на «домохозяйство», а не на человека. Нормы же на человека устанавливать будут местные власти. Например, в Красноярске, прикинули что надо давать по 75кВт, но власть сказала, что хватит и 50.

      Вот, лично вы, уложитесь в 50-70кВт на месяц?

      ps. за себя могу сказать, что не уложусь точно, хотя свет за собой всегда выключаю и все лампы энергосберегающие.

      Thumb up 21 Thumb down 4

      • Аноним

        Где вы такое прочитали? На человека предлагалось ввести ещё в 2014 г, но не прошло. Сейчас будут вводить норму на домохозяйство ( точка подключения).

        Thumb up 3 Thumb down 4

        • a.danilov

          гугл в помощь- инфы много

          Thumb up 1 Thumb down 4

          • Аноним

            Зачем ссылать ну гугл и на информацию многолетней давности, которая к тому же вообще никуда не прошла?

            Новость в том, что предлагается:
            — 300 кВт*ч для домохозяйств (с возможностью увеличения до 500 и 700 в зависимости от региона)
            — 3300/3500/3700 кВт·​ч для домой если нет центрального отопления (ну и водоснабжения)

            Данилов, какой цифрой вы не довольны?
            Зачем какие то подушевые нормы приплетаете, если конкретно в этом предложении их нет?

            P.S. У нас холодный регион, так что ожидайте норму в 500 кВт*ч (если все пройдет), в который точно любая нормальная квартира легко влезет.

            Thumb up 4 Thumb down 5

      • Аноним

        Каково потребление вашей квартиры в месяц?
        Укладываетесь в 300 кВт?
        Если да, то о чем и зачем вы пишите?
        Если нет, то по моему мнению, вы действительно транжира :)

        Thumb up 3 Thumb down 8

        • a.danilov

          Чиновники подсчитали и указали в протоколе заседания, что в среднем расход электроэнергии средней российской семьи (2 взрослых и 1 ребенок) составляет 220 кВт/ч, поэтому, как уверены чиновники, в соцнорму уложатся практически все граждане. Проблема только в том, что большинство семей в России не состоит из двух взрослых и одного ребенка. А один человек в среднем по стране потребляет электроэнергии порядка 90 кВт/ч в месяц. Поэтому и средний показатель фактически занижен, особенно для тех домов, где пользуются электрическими плитами. Поэтому очевидно, что если новая схема будет принята и заработает, за электричество россиянам придется платить больше. ©

          Thumb up 8 Thumb down 4

          • Поросёнок Пётр

            Естественно больше, всё как завещал Великий Анатолий Борисович Чубайс, холопы мало платят за электричество, пора с этим что-то делать, а ещё главное, не допустить массовое развитие всякой альтернативной энергетики, ибо это подрыв основ нашей экономики.
            Вспоминается история https://peling.ru/chitaenergosbyit-trebuet-s-zhitelya-dengi-za-ispolzovanie-vozduha/

            Thumb up 7 Thumb down 2

            • Аноним

              дядько в Красноярском крае, сделал обогрев от солнечных батарей. Дык чиновники всё равно его мутызят — плати, мол! Пользуешься природными богатствами, плати! :-D

              Thumb up 1 Thumb down 1

          • Аноним

            В среднем выходит на семью 200-230квт, стоят светодиодные лампы, готовим, в основном, в скороварке-мультиварке. Но что делать, когда осенний холод, а тепло ЖКХ не дало? Обычно включаем обогреватели и с 500р/мес оплата возрастает до 1500р! То же можно сказать и при сильных морозах — дома постепенно промерзают и приходится включать обогреватели. Не лопнет мошна у чубайсов? 8)

            Thumb up 4 Thumb down 1

      • Новый мэр

        Нормы мусора с человека, а электричество с точки

        Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      Живём вдвоём, конечно гости, внуки, среднее потребление за пошлые годы около 300 в месяц. В прошлом году активно эксплуатировал электросушилку- средний стал 308! И правильно Данилов заметил в социальную норму на человека ни как не уложиться!!! Всё от лукавого! Так же как сейчас принято решение отменить льготы на дома с электроплитами? Это где? В Москве? У нас тихим сапом ещё в 90-е отменили наплевав на все законы! :-D :-D :-D

      Thumb up 4 Thumb down 2

  2. Никола

    До свидания, двух- и трехтарифные счетчики, которые по мировому опыту считаются одновременно и выгодными для потребителя, и для энергетической системы. А еще — до свидания, большие домохозяйства, электроплиты, электрические бойлеры и электрические теплые полы.

    Thumb up 6 Thumb down 2

    • a.danilov

      …да и, вообще, торговые сети электроники могут сказать «До свидания» продажам любых «неэффективных» приборов.

      Далеко не факт, что итоговая экономическая целесообразность будет обоснована.

      Thumb up 5 Thumb down 3

      • Аноним

        А какие нынче приборы «неэффективны»?
        И зачем вы кстати хотите покупать «»неэффективные» приборы?

        Thumb up 3 Thumb down 2

        • a.danilov

          каждый прибор имеет класс потребления.
          почитайте об этом.

          Thumb up 2 Thumb down 3

          • Аноним

            Не умничайте (и в гугл не надо отсылок)
            Своими словами пожалуйста, и с примерами конкретными.
            А то весьма странная манера: ляпнуть, а за разъяснениями/доказательствами сразу в гугл слать….. %)

            Thumb up 2 Thumb down 4

            • a.danilov

              Самообучайтесь. Пригодится.

              …а хотя чего я распинаюсь- наслаждайтесь

              Thumb up 2 Thumb down 4

              • Аноним

                А приборы то какие у вас конкретно? И зачем выих покупаете? А потом в норму не входите. *CRAZY*

                Thumb up 3 Thumb down 2

              • a.danilov

                причём тут я? К тому же, когда я «их покупал» никаких норм не было. Это должно быть очевидно.
                Речь о том, что сейчас начнут более внимательно смотреть на вот такую цветную наклейку, и всё что выше А, застрянет в продаже.

                ps. Нее, если вы прям так активно радуетесь введению норм на потребление, это конечно ваше личное дело. Я же не понимаю что за проблемы у нас в энергетике что мы до такого докатились.
                Ждите теперь нормы на воду.

                Thumb up 2 Thumb down 3

              • Аноним

                «Своими словами пожалуйста, и с примерами конкретными.»

                Еще раз:
                1. какая конкретно «неэффетивная» бытовая техника продается в магазинах (прям модель пожалуйста и сравнение с более эффективной)
                2. Зачем вы (как покупатель) при выборе бытовой технике пылко желаете купить неэффективную (иначе зачем вам переживать за сети, которые больше не смогут вам впаривать неэффективную)

                P.S. Я вполне знаю эту тему, а также долю маркетинга в этой области. Именно поэтому и хочу от вас цифр и моделей чтобы убедиться в вашем понимании

                Thumb up 2 Thumb down 3

              • Аноним

                Я не радуюсь. Мне все равно. В норму укладываемся. 250-280 кВт в месяц. Техники бытовой немало. Вся с низким энергопотреблением.

                Thumb up 4 Thumb down 3

              • a.danilov

                …пока укладываетесь. Надолго ли?
                Вся прелесть «норм» в том, что их можно менять в зависимости от хотелок рулевых.
                Главное продавить принятие.

                Thumb up 6 Thumb down 3

              • Аноним

                1. Прошу понять: ровно в этой ветке минимум 2 человека под именем Аноним
                2. «Нее, если вы прям так активно радуетесь введению норм на потребление, это конечно ваше личное дело»
                Нет, я не радуюсь.
                Я вполне понимаю обоснованность такого решения, а радуюсь что 99% (по моему мнению) обычную людей изменений не заметит! Радуюсь я цифрам и условиям
                3. «Я же не понимаю что за проблемы у нас в энергетике что мы до такого докатились.»
                Точно такие же, как и во всем ЖКХ:
                все услуги исключительно дотационные, а тарифы регулирует правительство (это не рынок). Вследствии денег на модернизацию и даже поддержание не хватает.
                Пример с водой показателен: отрасль полностью убыочна и не способна даже на поддержанием без дотаций государства.
                Пример западных стран показывает, что экономически обоснованные тарифы в 10-20 раз выше наших — это наводит на размышления.
                Пример Украины где тарифы скакнули в 6-12 раз показателен.
                Так что здесь я радуюсь, что наше правительство все таки не идет по жесткому Украинскому сценарию, а предлагает постепенный переход, причем именно за счет 1% расточительных граждан, которых надо бы обуздать, и это нормально.

                Thumb up 2 Thumb down 3

              • a.danilov

                » в этой ветке минимум 2 человека под именем Аноним» ©
                не 2. Их больше.

                А конкретно вы (как бессменно сидящий и комментирующий на сайте) уже бы подписывались одним ником. Всем было бы проще.

                Thumb up 1 Thumb down 0

              • Аноним

                Ладно уж, подскажу вам про классы энгергопотребления с примерами, так и быть.

                Нужен нам холодильник.
                Вариант: купить класс энергопотребления А, либо С.

                Если «А» (не дай бог А+++):
                — это будет скорее однокамерный — там эффективность выше
                — энергии он тратит порядка 1кВт*ч на литр полезного объема в год (именно это и есть цифра класса)
                — стоить он будет порядка 40 тысяч

                Если «С»:
                — двухкамерный однозначно
                — энергии он тратит порядка 2 кВт*ч на литр полезного объема в год
                — стоить он будет порядка 15-20 тысяч

                Что важно: это потребление при условии что вы холодильник не будете открывать чаще пары раз в день, а также жесткие условия на внешнюю температуру, иначе падают показатели эффективности (цикл Карно и все такое…)

                Теперь берем период 1 год:
                — Купив А вместе С вы в теории сэкономите примерно 150 кВт*ч (типовой в 300 литров холодильник) — то есть вдвое меньше потратите! Крута, да?

                А теперь считаем:
                — вы экономите 400 рублей в год, но тратите при покупке на 20 тысяч больше. То есть тупо срок окупаемости: 50 лет. Вы же понимаете, что современная техника столько не работает, а значит вас тупо развели?

                В реальности потребление примерно в 1,5-2 раза больше, но цифр экономии/окупаемости это не меняет.

                P.S. в стиралках вообще класс считается на специальных фирменный программах, которыми потом в жизни никто не пользуется.
                класса у чайников и электрических плит вообще не может существовать по природе (ну в пределах 1% на нагрев самой поверхности, что песчинка).
                Короче, не ведитесь на глупости всякие и маркетинг, когда на вас тупо зарабатывают….

                Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Да при наших существующих тарифах, эти счётчики погоды не делали!!! Конечно, если электрокотёл эксплуатировать только ночью, накапливая тепло в теплоаккумулятор, а днём только гонять воду- то да! А остальным что прикажите, готовить ночью и холодильники на день отключать?

      Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Аноним

    похоже, у власти какая то абсолютная ненависть к народу и она загоняет его в феодальные времена …
    у нас и так почти разрушена промышленность,куда лишнюю энергию девать ? %)
    при этом тарифы для населения и так растут …сегодня передавали показания в энергосбыт и сравнили — были одинаковые показания за ноябрь и декабрь 18 года — однако в этом январе платим за прошлый декабрь уже на 11 рублей дороже….и это только по свету..

    Thumb up 7 Thumb down 2

  4. Вадим

    Есть два пути решения проблемы-рыночный (адекватный) и социально-популистский.
    Как всегда это правительство выбирает второе.

    На самом деле в нормальной стране сделали бы так:
    отменили регулирование тарифов на энергию, создали бы конкурентную среду.
    Это привело бы к неизбежному разовому скачку но ограничило бы рост в дальнейшем.
    А для защиты малоимущих им просто выплачивается компенсирующее пособие.
    Это-справедливо и адекватно.

    В случае со всякими «социальными нормами» миллионер, редко посещающий все свои апартаменты, по этой причине будет укладываться в норматив и платить по льготной цене, а нищие пенсионеры живущие в аварийном жилье и вынужденные его отапливать электричеством заплатят по полной (при этом дальнейший рост тарифов ГАРАНТИРОВАН.)

    Мы как всегда любители «своего пути»… По граблям…

    Thumb up 2 Thumb down 2

  5. ФАГ

    Начислять свыше тарифа по «экономически обоснованному тарифу». Это какой экономист обосновал, неужели чубайс?
    А с другой стороны, с холопов надо стричь, стричь и стричь.

    Thumb up 5 Thumb down 2

  6. a.danilov

    «Введение социальной нормы потребления населения электроэнергии входит в правительственную программу по оптимизации льгот. В частности, речь идет о так называемом перекрестном субсидировании — повышения цен для одних групп потребителей в целях снижения тарифов социально незащищенным гражданам. В планах чиновников тратить на субсидии не более 89 млрд рублей в год, но это не получается.

    Чтобы достичь такого показателя, придется повысить тарифы ЖКХ для населения сразу на 13,9% в год. И делать это ежегодно. Поскольку такого повышения, к тому же без экономических обоснований, население не поймет, решено организовать вот такое «скрытое» подорожание пока только электроэнергии. Но если план сработает, не исключено появление социальных норм на холодную и горячую воду, а также газ.< ....>
    Инициаторы проекта убеждают, что для 70% населения тарифы останутся на прежнем уровне или будут несколько снижены, лишь 30% потребителей столкнутся с выбором: урезать потребление электроэнергии сверх данной нормы или платить по завышенной ставке. Лимиты энергопотребления разнятся от региона к региону.» ©

    другими словами- проблема не в том что электроэнергия у нас расходуется неэффективно, а в том что власть не знает(или не умеет) где взять деньги на соцпрограммы кроме как, вновь, в карманах населения.

    Thumb up 4 Thumb down 2

  7. Kronverk5

    Всегда возникает только один вопрос, за что они нас так не навидят. У нас прекрасная страна бояр и рабов. Но им всё равно мало.

    Thumb up 1 Thumb down 2

  8. BouH

    Скажите пожалуйста,а у кого коэффициент 0,7 сейчас в квартире за пользование электроплитами,сколько платят за киловатт/час те кто живет на Ленина в квартирах с сжиженным газом и все остальные?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  9. Аноним

    Кстати, вот такая социальная политика теперь в Италии :
    По сообщению агентства ANSA (показательно замалчиваемому в России), вечером 17 января правительство Италии в соответствии с ранее принятыми планами и предвыборными обещаниями входящих в него партий приняло решение, которое с 1 апреля вводит базовый (минимально гарантируемый) доход для всех граждан Италии в размере от 780 до 1032 евро и снижает пенсионный возраст, повышенный в 2011 году до 67 лет, с чем так и не смирился народ Италии, минимум на 3 года.
    По схеме «квота 100» выйдет на пенсию миллион человек, что откроет для безработных 1 млн. рабочих мест (на пенсию сможет выйти любой 62-летний гражданин со стажем не менее 38 лет или более старшие граждане, сумма возраста и трудового стажа которых не менее 100).
    https://delyagin.ru/articles/1-mirovoy-krizis/64743-vsled-za-frantsiey-i-pol-shey-pensionnyy-vozrast-do-fiziologicheski-razumnogo-snizhaet-italija
    и это не самая богатая страна в Европе, без всяких там запасов нефти-газа ….

    Thumb up 3 Thumb down 2

  10. Аноним

    Власть всеми способами ведёт активную борьбу с населением. К сожалению население проигрывает

    Thumb up 2 Thumb down 1

  11. Никола

    Еще одна проблема месячной социальной нормы — отсутствие простого расчета суммы (кВтч*цену) и отсутствие возможности накопительного расчета по одному показанию за несколько месяцев. Кроме того, дата и время съема показаний станут влиять на то, больше или меньше придется заплатить по повышенному тарифу.

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