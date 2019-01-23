За потребление электричества сверх нормы заплатят по повышенному тарифу в РФ

Минэкономики предложило ввести социальную норму потребления электроэнергии, в пределах которой она будет оплачиваться по базовому тарифу, на уровне 300 кВт·​ч в месяц для домохозяйства, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. При потреблении сверх социальной нормы электроэнергия будет оплачиваться по повышенному тарифу, а если счетчик покажет свыше 500 кВт·​ч в месяц — потребителя заплатят за электроэнергию по «экономически обоснованному тарифу», рассказал собеседник газеты.

Разработкой новой системы министерство занималось в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в электроэнергетике. Проект реформы, по данным издания, будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января 2019 года.

Источник РБК в Минэнерго уточнил, что позиция министерства по данному вопросу «формируется и будет озвучена на совещании в правительстве Российской Федерации». Источник в правительстве подтвердил, что такие предложения поступили. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил РБК проведение совещания по дифференциации тарифов. «Предложения Минэкономики будут тщательно обсуждаться с учетом социально-экономических последствий, прежде всего роста финансовой нагрузки на отдельные категории населения на фоне возросшей фискальных платежей», — сказал Джус.

Проект предусматривает, что для некоторых регионов границы социальной нормы и повышенного тарифа могут быть увеличены до 500 кВт·​ч и 700 кВт·​ч. По предположению газеты, речь может идти о северных районах страны. Кроме того, льготный режим может быть установлен для домохозяйств, которые не подключены к сетям теплоснабжения и используют электроэнергию для отопления. Для них социальная норма может быть установлена на уровне 3300 кВт·​ч​ (повышенный тариф — до 3500 кВт·​ч​) в месяц, а для некоторых регионов регионов — 3500 кВт·​ч​ и 3700 кВт·​ч в месяц​.

В то же время Минэкономики хочет с 2020 до 2033 года постепенно убрать льготы для жителей, пользующихся электроплитами. Сейчас для них установлен коэффициент 0,7.

18 сентября 2018 года Козак в целом одобрил предложения Минэнерго и Минэкономики о введении социальной нормы энергопотребления для населения. Тогда фигурировали те же цифры — 300 и 500 кВт·​ч в месяц, однако не было известно о льготах. Вице-премьер поручил проработать этот вопрос до 15 января 2019 года​.

Правительство уже пыталось ввести социальную норму потребления, но в 2014 году реформа была отложена из-за риска роста социальной напряженности. Реформа должна была помочь снизить перекрестное субсидирование в электроэнергетике: сейчас население платит по заниженным сетевым тарифам, а другие — промышленные потребители, в том числе крайне чувствительные к цене на электричество металлурги, наоборот, платят по более высоким. Минэнерго оценивало объем такой вынужденной переплаты различных потребителей за население в 368 млрд руб. в 2017 году, к 2022 году эта цифра ​может вырасти до 417 млрд руб.

Источник: РБК