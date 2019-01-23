За потребление электричества сверх нормы заплатят по повышенному тарифу в РФ

23 января рассмотрят проект Минэкономики по введению социальной нормы на потребление электричества
Минэкономики предложило ввести социальную норму потребления электроэнергии, в пределах которой она будет оплачиваться по базовому тарифу, на уровне 300 кВт·ч в месяц для домохозяйства, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. При потреблении сверх социальной нормы электроэнергия будет оплачиваться по повышенному тарифу, а если счетчик покажет свыше 500 кВт·ч в месяц — потребителя заплатят за электроэнергию по «экономически обоснованному тарифу», рассказал собеседник газеты.
Разработкой новой системы министерство занималось в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в электроэнергетике. Проект реформы, по данным издания, будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января 2019 года.
Источник РБК в Минэнерго уточнил, что позиция министерства по данному вопросу «формируется и будет озвучена на совещании в правительстве Российской Федерации». Источник в правительстве подтвердил, что такие предложения поступили. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил РБК проведение совещания по дифференциации тарифов. «Предложения Минэкономики будут тщательно обсуждаться с учетом социально-экономических последствий, прежде всего роста финансовой нагрузки на отдельные категории населения на фоне возросшей фискальных платежей», — сказал Джус.
Проект предусматривает, что для некоторых регионов границы социальной нормы и повышенного тарифа могут быть увеличены до 500 кВт·ч и 700 кВт·ч. По предположению газеты, речь может идти о северных районах страны. Кроме того, льготный режим может быть установлен для домохозяйств, которые не подключены к сетям теплоснабжения и используют электроэнергию для отопления. Для них социальная норма может быть установлена на уровне 3300 кВт·ч (повышенный тариф — до 3500 кВт·ч) в месяц, а для некоторых регионов регионов — 3500 кВт·ч и 3700 кВт·ч в месяц.
В то же время Минэкономики хочет с 2020 до 2033 года постепенно убрать льготы для жителей, пользующихся электроплитами. Сейчас для них установлен коэффициент 0,7.
18 сентября 2018 года Козак в целом одобрил предложения Минэнерго и Минэкономики о введении социальной нормы энергопотребления для населения. Тогда фигурировали те же цифры — 300 и 500 кВт·ч в месяц, однако не было известно о льготах. Вице-премьер поручил проработать этот вопрос до 15 января 2019 года.
Правительство уже пыталось ввести социальную норму потребления, но в 2014 году реформа была отложена из-за риска роста социальной напряженности. Реформа должна была помочь снизить перекрестное субсидирование в электроэнергетике: сейчас население платит по заниженным сетевым тарифам, а другие — промышленные потребители, в том числе крайне чувствительные к цене на электричество металлурги, наоборот, платят по более высоким. Минэнерго оценивало объем такой вынужденной переплаты различных потребителей за население в 368 млрд руб. в 2017 году, к 2022 году эта цифра может вырасти до 417 млрд руб.
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цифры вроде адекватные.
даже частников с электрическим отоплением учли.
Не вижу ничего плохого: 99% населения вообще не заметит изменений
4 19
нет в этих цифрах ничего «адекватного».
300квт это на «домохозяйство», а не на человека. Нормы же на человека устанавливать будут местные власти. Например, в Красноярске, прикинули что надо давать по 75кВт, но власть сказала, что хватит и 50.
Вот, лично вы, уложитесь в 50-70кВт на месяц?
ps. за себя могу сказать, что не уложусь точно, хотя свет за собой всегда выключаю и все лампы энергосберегающие.
21 4
Где вы такое прочитали? На человека предлагалось ввести ещё в 2014 г, но не прошло. Сейчас будут вводить норму на домохозяйство ( точка подключения).
3 4
гугл в помощь- инфы много
1 4
Зачем ссылать ну гугл и на информацию многолетней давности, которая к тому же вообще никуда не прошла?
Новость в том, что предлагается:
— 300 кВт*ч для домохозяйств (с возможностью увеличения до 500 и 700 в зависимости от региона)
— 3300/3500/3700 кВт·ч для домой если нет центрального отопления (ну и водоснабжения)
Данилов, какой цифрой вы не довольны?
Зачем какие то подушевые нормы приплетаете, если конкретно в этом предложении их нет?
P.S. У нас холодный регион, так что ожидайте норму в 500 кВт*ч (если все пройдет), в который точно любая нормальная квартира легко влезет.
4 5
Каково потребление вашей квартиры в месяц?
Укладываетесь в 300 кВт?
Если да, то о чем и зачем вы пишите?
Если нет, то по моему мнению, вы действительно транжира
3 8
Чиновники подсчитали и указали в протоколе заседания, что в среднем расход электроэнергии средней российской семьи (2 взрослых и 1 ребенок) составляет 220 кВт/ч, поэтому, как уверены чиновники, в соцнорму уложатся практически все граждане. Проблема только в том, что большинство семей в России не состоит из двух взрослых и одного ребенка. А один человек в среднем по стране потребляет электроэнергии порядка 90 кВт/ч в месяц. Поэтому и средний показатель фактически занижен, особенно для тех домов, где пользуются электрическими плитами. Поэтому очевидно, что если новая схема будет принята и заработает, за электричество россиянам придется платить больше. ©
8 4
Естественно больше, всё как завещал Великий Анатолий Борисович Чубайс, холопы мало платят за электричество, пора с этим что-то делать, а ещё главное, не допустить массовое развитие всякой альтернативной энергетики, ибо это подрыв основ нашей экономики.
Вспоминается история https://peling.ru/chitaenergosbyit-trebuet-s-zhitelya-dengi-za-ispolzovanie-vozduha/
7 2
дядько в Красноярском крае, сделал обогрев от солнечных батарей. Дык чиновники всё равно его мутызят — плати, мол! Пользуешься природными богатствами, плати!
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В среднем выходит на семью 200-230квт, стоят светодиодные лампы, готовим, в основном, в скороварке-мультиварке. Но что делать, когда осенний холод, а тепло ЖКХ не дало? Обычно включаем обогреватели и с 500р/мес оплата возрастает до 1500р! То же можно сказать и при сильных морозах — дома постепенно промерзают и приходится включать обогреватели. Не лопнет мошна у чубайсов?
4 1
Нормы мусора с человека, а электричество с точки
1 0
Живём вдвоём, конечно гости, внуки, среднее потребление за пошлые годы около 300 в месяц. В прошлом году активно эксплуатировал электросушилку- средний стал 308! И правильно Данилов заметил в социальную норму на человека ни как не уложиться!!! Всё от лукавого! Так же как сейчас принято решение отменить льготы на дома с электроплитами? Это где? В Москве? У нас тихим сапом ещё в 90-е отменили наплевав на все законы!
4 2
До свидания, двух- и трехтарифные счетчики, которые по мировому опыту считаются одновременно и выгодными для потребителя, и для энергетической системы. А еще — до свидания, большие домохозяйства, электроплиты, электрические бойлеры и электрические теплые полы.
6 2
…да и, вообще, торговые сети электроники могут сказать «До свидания» продажам любых «неэффективных» приборов.
Далеко не факт, что итоговая экономическая целесообразность будет обоснована.
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А какие нынче приборы «неэффективны»?
И зачем вы кстати хотите покупать «»неэффективные» приборы?
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каждый прибор имеет класс потребления.
почитайте об этом.
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Не умничайте (и в гугл не надо отсылок)
Своими словами пожалуйста, и с примерами конкретными.
А то весьма странная манера: ляпнуть, а за разъяснениями/доказательствами сразу в гугл слать…..
2 4
Самообучайтесь. Пригодится.
…а хотя чего я распинаюсь- наслаждайтесь
2 4
А приборы то какие у вас конкретно? И зачем выих покупаете? А потом в норму не входите.
3 2
причём тут я? К тому же, когда я «их покупал» никаких норм не было. Это должно быть очевидно.
Речь о том, что сейчас начнут более внимательно смотреть на вот такую цветную наклейку, и всё что выше А, застрянет в продаже.
ps. Нее, если вы прям так активно радуетесь введению норм на потребление, это конечно ваше личное дело. Я же не понимаю что за проблемы у нас в энергетике что мы до такого докатились.
Ждите теперь нормы на воду.
2 3
«Своими словами пожалуйста, и с примерами конкретными.»
Еще раз:
1. какая конкретно «неэффетивная» бытовая техника продается в магазинах (прям модель пожалуйста и сравнение с более эффективной)
2. Зачем вы (как покупатель) при выборе бытовой технике пылко желаете купить неэффективную (иначе зачем вам переживать за сети, которые больше не смогут вам впаривать неэффективную)
P.S. Я вполне знаю эту тему, а также долю маркетинга в этой области. Именно поэтому и хочу от вас цифр и моделей чтобы убедиться в вашем понимании
2 3
Я не радуюсь. Мне все равно. В норму укладываемся. 250-280 кВт в месяц. Техники бытовой немало. Вся с низким энергопотреблением.
4 3
…пока укладываетесь. Надолго ли?
Вся прелесть «норм» в том, что их можно менять в зависимости от хотелок рулевых.
Главное продавить принятие.
6 3
1. Прошу понять: ровно в этой ветке минимум 2 человека под именем Аноним
2. «Нее, если вы прям так активно радуетесь введению норм на потребление, это конечно ваше личное дело»
Нет, я не радуюсь.
Я вполне понимаю обоснованность такого решения, а радуюсь что 99% (по моему мнению) обычную людей изменений не заметит! Радуюсь я цифрам и условиям
3. «Я же не понимаю что за проблемы у нас в энергетике что мы до такого докатились.»
Точно такие же, как и во всем ЖКХ:
все услуги исключительно дотационные, а тарифы регулирует правительство (это не рынок). Вследствии денег на модернизацию и даже поддержание не хватает.
Пример с водой показателен: отрасль полностью убыочна и не способна даже на поддержанием без дотаций государства.
Пример западных стран показывает, что экономически обоснованные тарифы в 10-20 раз выше наших — это наводит на размышления.
Пример Украины где тарифы скакнули в 6-12 раз показателен.
Так что здесь я радуюсь, что наше правительство все таки не идет по жесткому Украинскому сценарию, а предлагает постепенный переход, причем именно за счет 1% расточительных граждан, которых надо бы обуздать, и это нормально.
2 3
» в этой ветке минимум 2 человека под именем Аноним» ©
не 2. Их больше.
А конкретно вы (как бессменно сидящий и комментирующий на сайте) уже бы подписывались одним ником. Всем было бы проще.
1 0
Ладно уж, подскажу вам про классы энгергопотребления с примерами, так и быть.
Нужен нам холодильник.
Вариант: купить класс энергопотребления А, либо С.
Если «А» (не дай бог А+++):
— это будет скорее однокамерный — там эффективность выше
— энергии он тратит порядка 1кВт*ч на литр полезного объема в год (именно это и есть цифра класса)
— стоить он будет порядка 40 тысяч
Если «С»:
— двухкамерный однозначно
— энергии он тратит порядка 2 кВт*ч на литр полезного объема в год
— стоить он будет порядка 15-20 тысяч
Что важно: это потребление при условии что вы холодильник не будете открывать чаще пары раз в день, а также жесткие условия на внешнюю температуру, иначе падают показатели эффективности (цикл Карно и все такое…)
Теперь берем период 1 год:
— Купив А вместе С вы в теории сэкономите примерно 150 кВт*ч (типовой в 300 литров холодильник) — то есть вдвое меньше потратите! Крута, да?
А теперь считаем:
— вы экономите 400 рублей в год, но тратите при покупке на 20 тысяч больше. То есть тупо срок окупаемости: 50 лет. Вы же понимаете, что современная техника столько не работает, а значит вас тупо развели?
В реальности потребление примерно в 1,5-2 раза больше, но цифр экономии/окупаемости это не меняет.
P.S. в стиралках вообще класс считается на специальных фирменный программах, которыми потом в жизни никто не пользуется.
класса у чайников и электрических плит вообще не может существовать по природе (ну в пределах 1% на нагрев самой поверхности, что песчинка).
Короче, не ведитесь на глупости всякие и маркетинг, когда на вас тупо зарабатывают….
0 0
Да при наших существующих тарифах, эти счётчики погоды не делали!!! Конечно, если электрокотёл эксплуатировать только ночью, накапливая тепло в теплоаккумулятор, а днём только гонять воду- то да! А остальным что прикажите, готовить ночью и холодильники на день отключать?
2 1
похоже, у власти какая то абсолютная ненависть к народу и она загоняет его в феодальные времена …
у нас и так почти разрушена промышленность,куда лишнюю энергию девать ?
при этом тарифы для населения и так растут …сегодня передавали показания в энергосбыт и сравнили — были одинаковые показания за ноябрь и декабрь 18 года — однако в этом январе платим за прошлый декабрь уже на 11 рублей дороже….и это только по свету..
7 2
Это не ненависть))
Это любовь…. Физиологическая, регулярная
1 1
Есть два пути решения проблемы-рыночный (адекватный) и социально-популистский.
Как всегда это правительство выбирает второе.
На самом деле в нормальной стране сделали бы так:
отменили регулирование тарифов на энергию, создали бы конкурентную среду.
Это привело бы к неизбежному разовому скачку но ограничило бы рост в дальнейшем.
А для защиты малоимущих им просто выплачивается компенсирующее пособие.
Это-справедливо и адекватно.
В случае со всякими «социальными нормами» миллионер, редко посещающий все свои апартаменты, по этой причине будет укладываться в норматив и платить по льготной цене, а нищие пенсионеры живущие в аварийном жилье и вынужденные его отапливать электричеством заплатят по полной (при этом дальнейший рост тарифов ГАРАНТИРОВАН.)
Мы как всегда любители «своего пути»… По граблям…
2 2
Начислять свыше тарифа по «экономически обоснованному тарифу». Это какой экономист обосновал, неужели чубайс?
А с другой стороны, с холопов надо стричь, стричь и стричь.
5 2
«Введение социальной нормы потребления населения электроэнергии входит в правительственную программу по оптимизации льгот. В частности, речь идет о так называемом перекрестном субсидировании — повышения цен для одних групп потребителей в целях снижения тарифов социально незащищенным гражданам. В планах чиновников тратить на субсидии не более 89 млрд рублей в год, но это не получается.
Чтобы достичь такого показателя, придется повысить тарифы ЖКХ для населения сразу на 13,9% в год. И делать это ежегодно. Поскольку такого повышения, к тому же без экономических обоснований, население не поймет, решено организовать вот такое «скрытое» подорожание пока только электроэнергии. Но если план сработает, не исключено появление социальных норм на холодную и горячую воду, а также газ.< ....>
Инициаторы проекта убеждают, что для 70% населения тарифы останутся на прежнем уровне или будут несколько снижены, лишь 30% потребителей столкнутся с выбором: урезать потребление электроэнергии сверх данной нормы или платить по завышенной ставке. Лимиты энергопотребления разнятся от региона к региону.» ©
другими словами- проблема не в том что электроэнергия у нас расходуется неэффективно, а в том что власть не знает(или не умеет) где взять деньги на соцпрограммы кроме как, вновь, в карманах населения.
4 2
Всегда возникает только один вопрос, за что они нас так не навидят. У нас прекрасная страна бояр и рабов. Но им всё равно мало.
1 2
Скажите пожалуйста,а у кого коэффициент 0,7 сейчас в квартире за пользование электроплитами,сколько платят за киловатт/час те кто живет на Ленина в квартирах с сжиженным газом и все остальные?
1 0
Кстати, вот такая социальная политика теперь в Италии :
По сообщению агентства ANSA (показательно замалчиваемому в России), вечером 17 января правительство Италии в соответствии с ранее принятыми планами и предвыборными обещаниями входящих в него партий приняло решение, которое с 1 апреля вводит базовый (минимально гарантируемый) доход для всех граждан Италии в размере от 780 до 1032 евро и снижает пенсионный возраст, повышенный в 2011 году до 67 лет, с чем так и не смирился народ Италии, минимум на 3 года.
По схеме «квота 100» выйдет на пенсию миллион человек, что откроет для безработных 1 млн. рабочих мест (на пенсию сможет выйти любой 62-летний гражданин со стажем не менее 38 лет или более старшие граждане, сумма возраста и трудового стажа которых не менее 100).
https://delyagin.ru/articles/1-mirovoy-krizis/64743-vsled-za-frantsiey-i-pol-shey-pensionnyy-vozrast-do-fiziologicheski-razumnogo-snizhaet-italija
и это не самая богатая страна в Европе, без всяких там запасов нефти-газа ….
3 2
Власть всеми способами ведёт активную борьбу с населением. К сожалению население проигрывает
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Еще одна проблема месячной социальной нормы — отсутствие простого расчета суммы (кВтч*цену) и отсутствие возможности накопительного расчета по одному показанию за несколько месяцев. Кроме того, дата и время съема показаний станут влиять на то, больше или меньше придется заплатить по повышенному тарифу.
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