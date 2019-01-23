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Ранены 4 пассажира перевернувшемся «Соболе» на трассе в Новосибирской области

Микроавтобус ехал по кемеровской трассе в Новосибирск и неожиданно вылетел на обочину, приземлившись на крышу. ГИБДД выясняет причины аварии.

23.01.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
Ранены 4 пассажира перевернувшемся Соболе на трассе в Новосибирской области

«Соболь» лег на крышу

В Тогучинском районе в ДТП пострадали четыре человека, сообщили накануне в управлении МВД по Новосибирской области.

21 январь в 07.30 в Тогучинском районе на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) 56-летний водитель микроавтобуса ГАЗ «Соболь», двигавшийся в сторону Новосибирска, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на обочину справа по ходу движения.

В результате аварии пострадали четыре женщины-пассажирки. 59-летняя пассажирка получила перелом ключицы, 55-летняя — ушиб шейного отдела позвоночника, резаные раны кисти руки и ссадины лба, 28-летняя – ушиб позвоночника, 57-летняя – ушиб грудной клетки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.


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