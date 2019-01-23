Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица-2020»

Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Сгорели танкеры в Керченском проливе из-за санкций США
Фирменную кружку получил постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск»
Навальный показал виллу пропагандиста Соловьева за 114 млн рублей в Италии
Муж убитой из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска отчитался о тратах на похороны
Спецслужбы США опасаются расширения влияния России
Доказывать отсутствие долгов по капремонту больше не требуется
Переливают фекалии из канализационных колодцев в центре Бердска?
Запретили трансгендерам служить в армии США
Ну, вот! Хорошее начало.
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А есть ограничения по возрасту?
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совершеннолетние
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