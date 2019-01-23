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Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица-2020»

Конкурс продолжается. Вы можете присылать свои фото для участия в конкурсе «Бердская красавица-2020».

23.01.2019 Фото: pixabay.com 3 коммент.
 
 

Конкурс «Бердская красавица» продолжается. Присылайте на электронную почту bkurer@mail.ru фото с пометкой «Бердская красавица-2020». Опубликованные фото участвуют в конкурсе следующего года. Все снимки печатаются по средам в газете «Курьер.Среда.Бердск» и в группе ВКонтакте. После подведения итогов, в ноябре 2019 года, фото победительниц будут опубликованы на большом календаре «Бердская красавица-2020».

Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.
Для участия необходимо выслать две фотографии.
Одна фотография — в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы задавайте по тел. 2-15-51. Удачного года!

Снимки принимаем с 10 ноября 2018 года по 1 ноября 2019 года.

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Буцкая Наталья

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Олейникова Кристина

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Зубенко Евгения

 


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(3) Комментариев

  1. Константин

    Ну, вот! Хорошее начало.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Kalisto

    А есть ограничения по возрасту?

    Thumb up 1 Thumb down 2

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