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Найдены ключи с брелком от машины около СУ-40 «3 версты»19-го января

Хотелось бы найти хозяина и вернуть)))))

22.01.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Фантомас:
Найдены ключи с брелком от машины около СУ-40 «3 версты»19-го января утром. Хотелось бы найти хозяина и вернуть)))))


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