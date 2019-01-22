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Вооруженный авиапассажир рейса Сургут—Москва потребовал лететь в Афганистан

«Аэрофлот» пока не комментирует ЧП с захватом самолета. Национальный антитеррористический комитет проверяет информацию об инциденте.

22.01.2019 Фото: Аэрофлота 3 коммент.
 
 

Вооруженный авиапассажир рейса Сургут—Москва потребовал лететь в Афганистан

«Аэрофлот» — крупнейшая авиакомпания России

Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Как передает РЕН-ТВ, мужчину зовут Павел Ш. По информации “Ъ”, захватчик, предположительно, ранее судим. По предварительным данным, он угрожал предметом, похожим на пистолет.

По данным сервиса Flight Radar, на рейсе SU1515 произошла нештатная ситуация. Boeing 737-8LJ вылетел из Сургута в 14:55 по местному времени (12:55 мск), но потом развернулся и примерно в 14:15 по мск экстренно сел в аэропорту Ханты-Мансийска. По словам источника ТАСС в экстренных службах, на борту лайнера «произошел факт хулиганства».

В справочной службе аэропорта Сургута «Интерфаксу» заявили, что это рейс «Аэрофлота». «У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел»,— уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» “Ъ” ответили, что пока ничего не комментируют, и предложили обращаться в Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В НАК заявили, что проверяют информацию об инциденте.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Что значит вооруженный пассажир??????
    Мы зачем проходим такой унизительный контроль, вплоть до ощупывания пассажира?? ?
    Или я что то не понимаю????

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  2. Гость

    Старый анекдотец: В самолёте Москва-Новосибирск в кабину пилотов врывается кент с обрезом: А-ну поворачивай в Лондон!
    Командир: Не получится! Там в третьем ряду бабка с бомбой — ей до Тель-Авива! =-O %) *CRAZY*

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  3. Аноним

    Сегодня день авиапроисшествий.
    Помимо захвата самолета, еще и дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Оленегорске Мурманской области, среди экипажа есть пострадавшие и погибшие…
    Это сколько у нас осталось еще Ту 22М и сколько их в год производят? В Сирии один израильтяне сбили, тоже, недавно. Это ж через сколько времени флот России по дальней авиации обеднеет в конец?

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