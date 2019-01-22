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Бухгалтер был самым востребованным в 2018 году

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Бухгалтер был самым востребованным в 2018 году

Из-за высокого темпа развития мобильных приложений продолжится рост спроса на разработчиков приложений для iOS и Android в 2019 году.

22.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Бухгалтер был самым востребованным в 2018 году

Работу можно найти всегда

Профессии в сфере образования и бухгалтерского учёта стали самыми востребованными в 2018 году. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда России, ссылаясь на данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы.

Как отмечается, данные были собраны из открытых источников по поиску работы Всероссийским научно-исследовательским институтом труда ведомства совместно с РЭУ им Г.В. Плеханова.

Работа этой системы основана на технологии больших данных.

В 2018 году больше всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии (в 2017 году — 100 684 вакансии), передает РТ.

Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в 2018 году было размещено 100 834 вакансии (в 2017 году — 114 032), для педагогов дошкольного образования — 96 171 объявление, (135 822 в прошлом году).

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков в разговоре с RT назвал позитивной тенденцией данные о высокой востребованности бухгалтеров.

«Что касается бухгалтеров, это позитивная тенденция. Если они нужны, значит, на рынке труда необходимы специалисты, которые могли бы контролировать, организовывать и вести учёт финансовых операций. Это говорит о том, что всё больше создаётся предприятий, бизнеса, какие-то организации выходят из тени. Труд же преподавателя, к сожалению, до сих пор остаётся недооценённым, низкооплачиваемым, поэтому в этой сфере создаётся дефицит педагогов», — объяснил он.

Ранее аналитики составили список наиболее востребованных профессий в 2019 году.

По их мнению, из-за высокого темпа развития мобильных приложений продолжится рост спроса на разработчиков приложений для iOS и Android.


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