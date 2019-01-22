Японцы не верят в успех переговоров о Курилах с Россией

Подавляющее большинство японцев — 72% — не верит в достижение соглашения на переговорах с Россией о подписании мирного договора. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник итоги опроса общественного мнения, проведенного крупнейшим в стране частным телевизионным холдингом Fuji TV и связанной с ним газетой Sankei Shimbun.

С другой стороны, согласно опубликованным во вторник данным опроса газеты Asahi Shimbun, 38% респондентов готовы согласиться на договоренность, которая предусматривала бы передачу Токио острова Шикотан и прилегающей к нему группы мелких необитаемых островов, которые в Японии называют Хабомаи и считают за один остров. При этом на самых крупных и населенных островах южной части Курил, Кунашире и Итурупе, по их мнению, следует наладить совместную хозяйственную деятельность при сохранении их в составе России.

В то же время 40% респондентов отвергают такой вариант и настаивают на том, что Токио должен требовать все острова этой группы. В исследовании Asahi надежды на успех переговоров с Россией, которые ведет премьер-министр Синдзо Абэ, возлагают 57% опрошенных.

Опросы была проведены 19-20 января по стационарным и мобильным телефонам путем случайной выборки по всей Японии. В исследовании Fuji TV и Sankei приняли участие около 1 тыс. человек, у Asahi — почти 1,9 тыс. человек.

Абэ в понедельник прибыл с визитом в Москву. Ожидается, что во вторник он проведет новые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает информационное агентство Kyodo, японский премьер готов рассмотреть возможность подписания мирного договора с Россией при условии передачи Токио острова Шикотан и прилегающих мелких островов. Требования по поводу Итурупа и Кунашира, по этим сведениям, признаны в Токио нереалистичными.

Источник: ТАСС