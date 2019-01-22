Верховная рада констатировала «позорный провал» Украины

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Накопить на пенсию: реформу пенсионного капитала объявил ЦБ
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Хорошая зарисовка на тему цветных революций и к чему приводят перевороты, когда у активистов нет четкого плана действий и команды.
Российские оппозиционеры часто любят говорить: «Что нам это Украина? Давайте на себя смотреть!»
А может все таки не стоит игнорировать чужой опыт, а надо наоборот учиться на их ошибках?
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Тю.. Этот Добродомов наверное засланец гэбешный. Не может быть — на Украине все хорошо и процветает, скоро в ЕС примут и в НАТО. Осталось чуть-чуть потерпеть.
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щщщеневмэрла?
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Ничего нового: аккурат 5 лет назад Н. Азаров прогнозировал ровно это.
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