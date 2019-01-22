Верховная рада констатировала «позорный провал» Украины

Превращение Украины в самую бедную страну в Европе стало позорным провалом политики Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne.

По словам парламентария, украинские власти за все время независимости страны руководствовались «позорным правилом», по которому «деньги работают на политику, а политика работает на деньги».

Он отметил, что это «путь в никуда».

«Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 1991 года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — посетовал он.

Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают увеличиваться, а зарплаты и соцвыплаты остаются на низком уровне.

Источник: РИА Новости