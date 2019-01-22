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Верховная рада констатировала «позорный провал» Украины

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Верховная рада констатировала «позорный провал» Украины

Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ растут, а зарплаты и соцвыплаты остаются на низком уровне.

22.01.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Верховная рада констатировала позорный провал Украины

Украина нищает после 2014 года

Превращение Украины в самую бедную страну в Европе стало позорным провалом политики Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne.

По словам парламентария, украинские власти за все время независимости страны руководствовались «позорным правилом», по которому «деньги работают на политику, а политика работает на деньги».
Он отметил, что это «путь в никуда».

«Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 1991 года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — посетовал он.

Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают увеличиваться, а зарплаты и соцвыплаты остаются на низком уровне.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Хорошая зарисовка на тему цветных революций и к чему приводят перевороты, когда у активистов нет четкого плана действий и команды.

    Российские оппозиционеры часто любят говорить: «Что нам это Украина? Давайте на себя смотреть!»
    А может все таки не стоит игнорировать чужой опыт, а надо наоборот учиться на их ошибках?

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  2. Аноним

    Тю.. Этот Добродомов наверное засланец гэбешный. Не может быть — на Украине все хорошо и процветает, скоро в ЕС примут и в НАТО. Осталось чуть-чуть потерпеть. :-D

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  3. Аноним

    щщщеневмэрла? =-O

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    Ничего нового: аккурат 5 лет назад Н. Азаров прогнозировал ровно это. %)

    Thumb up 1 Thumb down 0

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