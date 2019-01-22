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Взорвали отделение банка «Открытие» в Новосибирске

Деньги не похитили, пострадавших тоже нет. По одной из версий, банкомат подорвали, чтобы украсть деньги, но не исключаются и другие версии.

22.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Взорвали отделение банка Открытие в Новосибирске

В Бердске взрывали банкомат в банке «Левобережный

В отделении банка в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.

Инцидент произошел около пяти утра во вторник в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка «Открытие». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
«По указанному адресу на месте было обнаружено поврежденное помещение, окна и поврежденные, но не вскрытые банкоматы», — сообщили в полиции.

Отмечается, что деньги не похитили, пострадавших тоже нет. Проводятся оперативно-разыскные и проверочные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

По одной из версий, банкомат подорвали, чтобы украсть деньги, но не исключаются и другие версии.
В свою очередь, представитель «Открытия» назвал взрыв в отделении попыткой ограбления, передает РИА Новости.

В Бердске в 2014 году взрывали офис банка «Левобережны». Тогда преступление признали кражей со взломом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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