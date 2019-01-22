Мэр Бердска: В выходные нужно чаще вывозить мусор

Переполненные мусором контейнеры зафиксировали на некоторых придомовых территориях специалисты отдела энергетики и ЖКХ в прошедшие выходные в Бердске. Об этом на совещании чиновников 21 января доложила замначальника отдела энергетики и ЖКХ Наталья Басалаева.

— Директору «ЭкоСервис» подготовили и направили письмо о необходимости увеличения вывоза мусора в выходные дни, — отметила Наталья Владимировна.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил немедленно принять меры по ситуации на ул. Кирова, 1.

— Пять домов обслуживается на одной площадке, — подчеркнул мэр.

По у. Кирова, 1, и Панфилова, 3, подготовлены письма, сообщила Басалаева.

Необходимо оперативно принимать меры в работе, письма это только ее сопровождение, акцентировал мэр.

— В субботу, воскресенье мусор не вывозится. Если вывозится, то один раз. Этого недостаточно. Тут либо нужно увеличивать количество контейнеров, что нежелательно, либо периодичность вывоза — это более оперативно и эффективно, — заверил Шестернин.