Мэр Бердска: В выходные нужно чаще вывозить мусор

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Проснулся,проблема давно ,а он все воду в ступе толчет
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Да нет, проблему с холодильниками на остановках он решил — чуть ли не вручную выкорчевывал.
А может нужно на день варенья подарить мэру совок с веником и лопатой? Или права от мусоровоза?
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Санитарные правила и нормы:
Срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ СУТОК, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5° НЕ БОЛЕЕ ОДНИХ СУТОК (ежедневный вывоз), определяется количеством дней рабочей недели.
Необходимое количество контейнеров определяется ориентировочно, путём определения количества вывозов в зимний и летний период, отношением общего объёма ТБО к объёму контейнера с учётом периодичности вывоза ТБО в соответствии санитарных норм. И по мере накопления
Все остальное популизм!
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