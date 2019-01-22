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Мэр Бердска: В выходные нужно чаще вывозить мусор

Некоторые контейнерные площадки в выходные переполнены мусором. Глава города поручил не ставить дополнительные контейнеры, а увеличить число рейсов мусоровозов.

22.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Мэр Бердска: В выходные нужно чаще вывозить мусор

С начала января от бердчан поступило очень много жалоб на замусоривание контейнерных площадок

Переполненные мусором контейнеры зафиксировали на некоторых придомовых территориях специалисты отдела энергетики и ЖКХ в прошедшие выходные в Бердске. Об этом на совещании чиновников 21 января доложила замначальника отдела энергетики и ЖКХ Наталья Басалаева.

— Директору «ЭкоСервис» подготовили и направили письмо о необходимости увеличения вывоза мусора в выходные дни, — отметила Наталья Владимировна.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил немедленно принять меры по ситуации на ул. Кирова, 1.

— Пять домов обслуживается на одной площадке, — подчеркнул мэр.

По у. Кирова, 1, и Панфилова, 3, подготовлены письма, сообщила Басалаева.

Необходимо оперативно принимать меры в работе, письма это только ее сопровождение, акцентировал мэр.

— В субботу, воскресенье мусор не вывозится. Если вывозится, то один раз. Этого недостаточно. Тут либо нужно увеличивать количество контейнеров, что нежелательно, либо периодичность вывоза — это более оперативно и эффективно, — заверил Шестернин.


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(3) Комментариев

  1. аноним

    Проснулся,проблема давно ,а он все воду в ступе толчет

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    • Аноним

      Да нет, проблему с холодильниками на остановках он решил — чуть ли не вручную выкорчевывал.
      А может нужно на день варенья подарить мэру совок с веником и лопатой? Или права от мусоровоза?
      :-D

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  2. Аноним

    Санитарные правила и нормы:

    Срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ СУТОК, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5° НЕ БОЛЕЕ ОДНИХ СУТОК (ежедневный вывоз), определяется количеством дней рабочей недели.
    Необходимое количество контейнеров определяется ориентировочно, путём определения количества вывозов в зимний и летний период, отношением общего объёма ТБО к объёму контейнера с учётом периодичности вывоза ТБО в соответствии санитарных норм. И по мере накопления

    Все остальное популизм!

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