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Первого зама разрешили иметь главе Бердска

Депутаты практически единогласно проголосовали за изменение структуры исполнительной власти. Имя первого вице-мэра станет известно в ближайшее время.

22.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Лаптевой Один комментарий
 
Первого зама разрешили иметь главе Бердска

Внеочередную сессию горсовета посетил прокурор Бердска Роман Сивак

На внеочередной сессии горсовета Бердска сегодня, 22 января, народные избранники утвердили
структуру исполнительной власти в соответствии с Уставом города. О необходимости внесении изменений в решение совета депутатов от 23 декабря 2015 года и утверждения структуры администрации Бердска рассказала управляющая делами мэрии Марина Лаптева.

-Предлагается привести структуру администрации в соответствии с уставом Бердска и включить в раздел «структурная единица» должность первого заместителя главы администрации, — резюмировала Лаптева.

В ближайшее время в соответствии с Уставом города, руководящие должности высшего порядка в бердской мэрии займет не только глава, его заместители по экономическому развитию, городскому хозяйству и градостроительству, социальной политике и управляющий делами, но и первый вице-мэр.

Народные избранники приняли решение практически единогласно. Из 28 голосовавших депутатов, лишь один воздержался.

Напомним, что спор по поводу назначения первого заместителя мэра Бердска возник 5 сентября прошлого года на заседании депутатского комитета по промышленности горсовета. Депутаты высказали мнение о необходимости ввести в структуру власти первого вице-мэра и решили вынести вопрос на очередную сессию, заявив, что Бердск — не сельсовет, а мэру нужен первый зам, который будет руководить городом в отсутствие градоначальника, станет его правой рукой.

Эту должность упразднили летом 2018 года, когда уволился бывший первый вице-мэр Александр Тужик после череды криминальных скандалов в управлении финансов, которое он курировал. Поступило предложение утвердить оптимизированную структуру мэрии и ликвидировать пост первого зама.

Но прокурор внес протест, требуя привести структуру исполнительной власти Бердска в соответствие нормативным требованиям. Что и сделали депутаты на первой в 2018 году сессии.

Кто займет должность правой руки мэра, станет известно в ближайшее время. На сессии имен не называли. Но с большой долей вероятности в кресло первого замглавы сядет вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Это будет полит-зам или пиар-зам?

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