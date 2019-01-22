Первого зама разрешили иметь главе Бердска

Внеочередную сессию горсовета посетил прокурор Бердска Роман Сивак
На внеочередной сессии горсовета Бердска сегодня, 22 января, народные избранники утвердили
структуру исполнительной власти в соответствии с Уставом города. О необходимости внесении изменений в решение совета депутатов от 23 декабря 2015 года и утверждения структуры администрации Бердска рассказала управляющая делами мэрии Марина Лаптева.
-Предлагается привести структуру администрации в соответствии с уставом Бердска и включить в раздел «структурная единица» должность первого заместителя главы администрации, — резюмировала Лаптева.
В ближайшее время в соответствии с Уставом города, руководящие должности высшего порядка в бердской мэрии займет не только глава, его заместители по экономическому развитию, городскому хозяйству и градостроительству, социальной политике и управляющий делами, но и первый вице-мэр.
Народные избранники приняли решение практически единогласно. Из 28 голосовавших депутатов, лишь один воздержался.
Напомним, что спор по поводу назначения первого заместителя мэра Бердска возник 5 сентября прошлого года на заседании депутатского комитета по промышленности горсовета. Депутаты высказали мнение о необходимости ввести в структуру власти первого вице-мэра и решили вынести вопрос на очередную сессию, заявив, что Бердск — не сельсовет, а мэру нужен первый зам, который будет руководить городом в отсутствие градоначальника, станет его правой рукой.
Эту должность упразднили летом 2018 года, когда уволился бывший первый вице-мэр Александр Тужик после череды криминальных скандалов в управлении финансов, которое он курировал. Поступило предложение утвердить оптимизированную структуру мэрии и ликвидировать пост первого зама.
Но прокурор внес протест, требуя привести структуру исполнительной власти Бердска в соответствие нормативным требованиям. Что и сделали депутаты на первой в 2018 году сессии.
Кто займет должность правой руки мэра, станет известно в ближайшее время. На сессии имен не называли. Но с большой долей вероятности в кресло первого замглавы сядет вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
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