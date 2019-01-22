Сгорели 11 человек на судах в Керченском проливе

Росморречфлот уточнил, что на судах, которые загорелись в понедельник в районе Керченского пролива в Черном море, было 32 человека.

Суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. Ранее Росморречфлот сообщал, что на обоих судах был 31 человек: 11 погибли, 12 спасены, 8 числились пропавшими без вести.

«12 спасены, 11 тел обнаружено, 9 пропали без вести», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота

Представитель ведомства уточнил, что, согласно обновленным данным, на борту «Маэстро» было не 14, а 15 моряков. Таким образом, всего на двух судах находились 32 члена экипажа.

Источник: РИА Новости