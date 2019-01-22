Еще 100 батарей установили в замерзающей детской поликлинике Бердска

В прошлом году в детской поликлинике №1 заменили все инженерные сети
Приводят в норму температуру в помещениях центральной детской поликлиники в Бердске.
Дополнительные звенья и сегменты, более 100, установлены, сообщил на аппаратном совещании 21 января вице-мэр по социальной политике Сергей Носов. Температурный режим улучшился.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в декабре 2018 года жители жаловались на холод в центральной детской поликлинике. Температура там не повышалась выше 8 градусов — мерзли и врачи, и маленькие пациенты. Холод в детской поликлинике был связан с неправильной подачей тепла. С проблемой разбирались сотрудники Комбината бытовых услуг и АХЧ ЦГБ. Для того, чтобы педиатры и их маленькие пациенты не мерзли, в кабинетах установили электрообогреватели. Сотрудники КБУ и горбольницы провели осмотр оборудования в детской поликлинике. Подрядчики, проводившие капремонт в здании, сделали регулировку системы, которая не входит в городскую систему по теплоснабжению. Проблема, связанная с балансировкой системы отопления, была устранена. К концу декабря температура в помещениях достигала 24 градусов. Но посетители утверждали, что температура продолжала оставаться некомфортной. Тогда ее решили поднять с помощью установки дополнительных секций отопления. Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил провести работу в кратчайшие сроки.
Евгений Шестернин отметил, что скоро придет похолодание, и попросил подключиться к данной проблеме Комбинат бытовых услуг.
— Необходимо завершить работу по установке дополнительных батарей. Посмотрите, там был спор по теплоносителю. Чтобы прекратить этот спор, мы пошли по пути увеличения батарей. Подключитесь к этой работе, — обратился к руководителю КБУ Владимиру Воспанчуку мэр.
По словам Носова, как только температура выровнится, проведут замеры.
Для того, чтобы система работала исправно, необходимо установить еще 55 секций и запустить вентиляцию — она заблокирована, отметил Воспанчук.
Мэр поручил привести отопление в детской поликлинике в порядок уже на этой неделе.
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100 батарей и 100 секций — это совсем разные вещи! В 1 батареи может запросто быть 10 секций, то есть поставили примерно 10 батарей ,но скорее всего просто увеличили количество секций! А то читаю заголовок и просто понять не могу — куда там можно было воткнуть ещё 100 батарей…
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Спецы!
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