Показали пример: отказались от пенсионных надбавок депутаты от «Единой России»

Депутаты Госдумы от «Единой России» и члены Совета Федерации начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.
В числе первых такие документы направили вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Каграманян, первый замглавы комитета СФ по экономической политике Вячеслав Тимченко.
Из депутатов в ведомство обратились зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, член комитета по информполитике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, первый замсекретаря партии Ольга Баталина. Среди уже подавших заявления — зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский, член комитета по образованию и науке, член президиума генсовета партии Алена Аршинова, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен.
Ранее правительство РФ утвердило форму данных заявлений. Направленный в Минтруд документ нельзя будет отозвать.
На основании поступивших заявлений Минтруд оформит отказ после наступления ряда условий. Так, у депутатов и сенаторов должен быть необходимый стаж исполнения соответствующих полномочий. Они должны достигнуть пенсионного возраста, им должна быть назначена страховая пенсия по старости, а также они обязаны завершить исполнение своих полномочий.
С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон от 12 ноября 2018 года, который предоставляет право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, исполнявшим полномочия члена Совета Федерации, депутата Госдумы. В случае отказа парламентария от ежемесячной доплаты к пенсии повторно такая доплата не устанавливается. За принятие данного законопроекта проголосовали 403 депутата Госдумы (в том числе все члены фракции «Единой России») и 147 сенаторов.
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Показушники. Наверняка при их доходах от лоббистской деятельности и бизнеса многократно превышают эти надбавки.
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ах ах, у них как бы не припрятано на две жизни. Дешевые показушники.
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Теперь все обычные Россияне по их примеру должны отказаться от пенсии
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смешные здесь комментарии:
— «чиновники Бердска повысили себе зарплаты» — за смердов нас держат
— «депутаты отказались от надбавок» — показушники
А вы бываете довольными вообще?
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Мы будем довольны, если вы нам тут расчитаете среднемесячную пенсию Депутата ГД РФ исходя из того оклада, который они получают, а заодно (для смеха) — сумму пенсионных надбавок, от которых они сейчас отказались.
Как только появились данные о пенсиях депутатов, …. Путин: — Засекретить всё!!! Чтобы голодный народ не выл и не завидовал.))
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ну,тут народ тоже отказывается от прибавок к пенсии :
Пенсионер Александр Суставов из города Невьянска Свердловской области отказался от прибавки к пенсии, которая появилась с января 2019 года. Полученные 43 рубля он направил президенту России Владимиру Путину.
В сопроводительном письме 68-летний пенсионер написал: «Владимир Владимирович, 16 января 2019 года, в 14. 30 по местному времени, я отправил на Ваше имя (по адресу Москва, ул. Ильинка, 23) только что полученную мной «щедрую» прибавку — 43 (сорок три) рубля — к моей скромной пенсии. Если в дальнейшем у Вас будут финансовые затруднения, например, покупка новых лыж или дзюдоги — обращайтесь.
С глубочайшим уважением к Вам, Суставов Александр Александрович», — написал в письме Александр Суставов. Копию письма пенсионер переслал в редакцию «URA.RU». На пенсию Суставов вышел в 2006 году, имея трудовой стаж 26 лет. Его пенсия составляет 8800 рублей плюс 43 рубля, добавленные с первого января. https://ura.news/news/1052368475
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Мы же великая нация при больших природных богатствах живём в нищете в какой стране так умудряются жить? а мы умеем.
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