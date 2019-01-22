Показали пример: отказались от пенсионных надбавок депутаты от «Единой России»

Депутаты Госдумы от «Единой России» и члены Совета Федерации начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.

В числе первых такие документы направили вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Каграманян, первый замглавы комитета СФ по экономической политике Вячеслав Тимченко.

Из депутатов в ведомство обратились зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, член комитета по информполитике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, первый замсекретаря партии Ольга Баталина. Среди уже подавших заявления — зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский, член комитета по образованию и науке, член президиума генсовета партии Алена Аршинова, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен.

Ранее правительство РФ утвердило форму данных заявлений. Направленный в Минтруд документ нельзя будет отозвать.

На основании поступивших заявлений Минтруд оформит отказ после наступления ряда условий. Так, у депутатов и сенаторов должен быть необходимый стаж исполнения соответствующих полномочий. Они должны достигнуть пенсионного возраста, им должна быть назначена страховая пенсия по старости, а также они обязаны завершить исполнение своих полномочий.

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон от 12 ноября 2018 года, который предоставляет право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, исполнявшим полномочия члена Совета Федерации, депутата Госдумы. В случае отказа парламентария от ежемесячной доплаты к пенсии повторно такая доплата не устанавливается. За принятие данного законопроекта проголосовали 403 депутата Госдумы (в том числе все члены фракции «Единой России») и 147 сенаторов.

Источник: ТАСС