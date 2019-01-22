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Показали пример: отказались от пенсионных надбавок депутаты от «Единой России»

В числе первых такие документы направили вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, первый зампредседателя комитета СФ по соцполитике Игорь Каграманян.

22.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.
 
Показали пример: отказались от пенсионных надбавок депутаты от Единой России

Единороссы отказываются от привилегий

Депутаты Госдумы от «Единой России» и члены Совета Федерации начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.

В числе первых такие документы направили вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Каграманян, первый замглавы комитета СФ по экономической политике Вячеслав Тимченко.

Из депутатов в ведомство обратились зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, член комитета по информполитике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, первый замсекретаря партии Ольга Баталина. Среди уже подавших заявления — зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский, член комитета по образованию и науке, член президиума генсовета партии Алена Аршинова, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен.

Ранее правительство РФ утвердило форму данных заявлений. Направленный в Минтруд документ нельзя будет отозвать.

На основании поступивших заявлений Минтруд оформит отказ после наступления ряда условий. Так, у депутатов и сенаторов должен быть необходимый стаж исполнения соответствующих полномочий. Они должны достигнуть пенсионного возраста, им должна быть назначена страховая пенсия по старости, а также они обязаны завершить исполнение своих полномочий.

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон от 12 ноября 2018 года, который предоставляет право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, исполнявшим полномочия члена Совета Федерации, депутата Госдумы. В случае отказа парламентария от ежемесячной доплаты к пенсии повторно такая доплата не устанавливается. За принятие данного законопроекта проголосовали 403 депутата Госдумы (в том числе все члены фракции «Единой России») и 147 сенаторов.

Источник: ТАСС


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(7) Комментариев

  1. Никола

    Показушники. Наверняка при их доходах от лоббистской деятельности и бизнеса многократно превышают эти надбавки.

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  2. Александр

    ах ах, у них как бы не припрятано на две жизни. Дешевые показушники.

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  3. maxim

    Теперь все обычные Россияне по их примеру должны отказаться от пенсии

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  4. Аноним

    смешные здесь комментарии:
    — «чиновники Бердска повысили себе зарплаты» — за смердов нас держат
    — «депутаты отказались от надбавок» — показушники
    А вы бываете довольными вообще?

    Thumb up 4 Thumb down 2

    • Аноним

      Мы будем довольны, если вы нам тут расчитаете среднемесячную пенсию Депутата ГД РФ исходя из того оклада, который они получают, а заодно (для смеха) — сумму пенсионных надбавок, от которых они сейчас отказались. ;)
      Как только появились данные о пенсиях депутатов, …. Путин: — Засекретить всё!!! Чтобы голодный народ не выл и не завидовал.))

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  5. Аноним

    ну,тут народ тоже отказывается от прибавок к пенсии :
    Пенсионер Александр Суставов из города Невьянска Свердловской области отказался от прибавки к пенсии, которая появилась с января 2019 года. Полученные 43 рубля он направил президенту России Владимиру Путину.
    В сопроводительном письме 68-летний пенсионер написал: «Владимир Владимирович, 16 января 2019 года, в 14. 30 по местному времени, я отправил на Ваше имя (по адресу Москва, ул. Ильинка, 23) только что полученную мной «щедрую» прибавку — 43 (сорок три) рубля — к моей скромной пенсии. Если в дальнейшем у Вас будут финансовые затруднения, например, покупка новых лыж или дзюдоги — обращайтесь.
    С глубочайшим уважением к Вам, Суставов Александр Александрович», — написал в письме Александр Суставов. Копию письма пенсионер переслал в редакцию «URA.RU». На пенсию Суставов вышел в 2006 году, имея трудовой стаж 26 лет. Его пенсия составляет 8800 рублей плюс 43 рубля, добавленные с первого января. https://ura.news/news/1052368475

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  6. Аноним

    Мы же великая нация при больших природных богатствах живём в нищете в какой стране так умудряются жить? :( :( :( а мы умеем.

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