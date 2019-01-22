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Резиновая плитка как вариант для оборудования спортивных площадок

Чтобы занятия на спортивной площадке не привели к травматизму, необходимо позаботиться про оборудование прочного и безопасного покрытия.

22.01.2019 Нет комментариев
 
Резиновая плитка как вариант для оборудования спортивных площадок
Идеальным материалом считается плитка, произведенная из резинового материала. Она обладает достаточными параметрами прочности и эластичности. Резиновое покрытие выпускается с различными расцветками. Это гарантирует эстетичность спортивных площадок. Плитка идеально переносит значительные физические нагрузки. Созданная конструкция имеет высокие экологические показатели. Резиновый материал не выделяет токсических веществ, поэтому не представляет угрозы для человеческого организма и окружающей среды.

Особенности выполнения монтажных работ по укладке плитки

В процессе оформления спортивных площадок важно выбирать износостойкий материал, который способен сохранять свою первичную форму и расцветку длительное время. Укладка плитки проводится на предварительно очищенную поверхность. Рекомендуется выполнить бетонную стяжку, чтобы обеспечить абсолютно ровную рабочую зону. Плиточные модули укладываются различными методами:

-расположение элементов в последовательном порядке;

-диагональный монтаж фрагментов;

-оформление площадок смещением рядов.

Качественную резиновую плитку предлагает компания “Rubber Step”. Выбор способа оформления поверхности площадки – это личное право каждого заказчика. При необходимости на поверхности покрытия оформляется цветная разметка. Для ее выполнения идеально подходят полиуретановые красящие материалы, обладающие хорошими показателями износостойкости.

Преимущества использования резиновой плитки

Применение резиновых модулей для укладки на спортивных площадках имеет много положительных моментов:

-отличная амортизация;

-наличие противоскользящих характеристик;

-гидроустойчивость;

-ремонтопригодность без демонтажа значительной части покрытия.

Если в покрытии произошло разрушение отдельного фрагмента, что его можно быстро заменить на идентичных по расцветке элемент. Современная резиновая плитка имеет высокий уровень прочности. Она с легкостью переносит удары, сохраняя свою первоначальную структуру. Покрытие не боится морозов, оно сохраняет свои цветовые тона при интенсивном воздействии солнечных лучей. Одним из главных преимуществ плитки для укладки на спортивных площадках является ее доступная стоимость.

По материалам сайта http://rubber-step.ru/


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