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Построили 1200 метров газопровода в микрорайоне Южном Бердска

Осталось протянуть 500 метров трубы. На этой неделе строительство газопровода завершат.

22.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Построили 1200 метров газопровода в микрорайоне Южном Бердска

Строительство детского сада началось летом 2018 года

Завершают строительство водопровода в Южном микрорайоне Бердска.

Протянули 1, 2 километра газопровода, доложил на совещании чиновников 21 января начальник УКС Алексей Егошин.

— Осталось 500 метров, до конца этой недели строительство газопровода закончим, — отметил Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 5 января этого года началось строительство газопровода высокого давления к строящимся детсаду и школе в Южном микрорайоне. Запустить в эксплуатацию новый детский сад в микрорайоне Южном чиновники планируют раньше намеченного срока — к 1 сентября 2019 года. Еще через год для учеников Бердска откроет двери новая школа в микрорайоне Южном. На строительство важных для города социальных объектов потратят около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона. На строительство газопровода в Южном микрорайоне будет потрачено более 10 млн рублей.

В декабре минувшего года на строительстве детского сада произошло ЧП. Напомним, строящуюся школу и детский сад в микрорайоне Южном пытались поджечь экс-работники субподрядной строительной организации «Империал». Информацию о неудавшемся преступлении «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области. Двое нарушителей, находящиеся в алкогольном опьянении, были задержаны охранниками объекта, а затем им на подмогу приехали полицейские Бердска. Выяснилось, что мужчины, якобы, пытались получить свою зарплату за три недели работы. Однако эти сведения опроверг начальник строительного участка школы и детского сада в Южном «Бердского строительного треста» Дмитрий Пичугин. И отметил, что рабочих уволили за дня до происшествия за пьянку и весь расчет они получили.

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска в январе 2019 года по информации коллег из прокуратуры Бердска проверила в ООО ИК «Империал» соблюдение трудового законодательства. Не подтвердились сведения о трудоустройстве трех работников в организацию, как и наличие задолженности. Трудовые договоры с ними в письменной форме не заключались, приказы о приеме на работу и увольнении не издавались, заявления о приеме на работу и увольнении они не писали, трудовые книжки в ООО ИК «Империал» не передавали.

Выполненная работа была оплачена. В этой связи оснований для вмешательства прокурора нет. Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что всего в обществе работают 9 человек. Вопреки ст.ст. 133, 136 Трудового кодекса РФ двум работникам строительной фирмы, отработавшим норму рабочего времени в ноябре 2018 года, а одному работнику – в декабре 2018 года, зарплата была выплачена ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. Двум работникам зарплата в прошлом году выплачивалась один раз в месяц (вместо положенного по закону двух раз).

По этой причине прокурор района 16 января 2019 года возбудил в отношении гендиректора общества дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), руководителю организации внес представление об устранении нарушений закона.


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