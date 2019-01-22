Упадет рост экономики России в 2019 и 2020 годах

Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики России в 2019 и 2020 годах до 1,6% и 1,7% соответственно. Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник докладе МВФ.

Прогноз роста экономики на 2019 год снизился на 0,2 процентного пункта по сравнению с данными доклада МВФ, опубликованными в октябре прошлого года, прогноз для 2020 года снизился на 0,1 процентного пункта. Рост экономики РФ в 2018 году составил 1,7%, отмечается в докладе.

Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), опубликованному в начале января этого года, рост российской экономики ускорился в 2018 году до 1,6%, несмотря на ужесточение экономических санкций в отношении РФ, инфляция в стране оставалась относительно низкой и стабильной. При этом авторы доклада спрогнозировали краткосрочное замедление роста экономики РФ в 2019 году до 1,5% (ухудшение прогноза на 0,3% по сравнению с июньскими данными). В 2020 и 2021 годах ВБ ожидает увеличение темпов роста ВВП РФ до 1,8%.

Источник: ТАСС