«Газпром» опроверг списание 9 млрд рублей должникам в Чечне
Японцы не верят в успех переговоров о Курилах с Россией
Подожгли три квартиры их хозяева в Бердске
Упадет рост экономики России в 2019 и 2020 годах
Выбивать ногами двери должников требуют от грузчиков коллекторы в Бердске
Переобучение одного предпенсионера подорожало до 53 тыс. рублей
Раскрыли 9 из 18 преступлений за неделю полицейские Бердска
Чубайс — Захаровой: Россия вырвалась из нищеты благодаря его реформам
Еще 100 батарей установили в замерзающей детской поликлинике Бердска
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