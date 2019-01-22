Москва адекватно ответит на санкции ЕС по «делу Скрипалей»))))))

Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением Евросоюза о включении россиян в санкционные списки по «делу Скрипалей». Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

«Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по «делу Скрипалей» не выдерживают критики, — подчеркнули в дипведомстве. — Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции».

В российском дипведомстве также обратили внимание на то, что развязанная британскими властями информационная кампания по данному инциденту преследует внутриполитические цели. «Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Brexit», — указали в МИД РФ.

«Подтверждаем принципиальную позицию о неправомерности введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН. Рассматриваем учреждение и начало практического функционирования вышеупомянутого механизма как свидетельство неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия, — заявили в министерстве. — Примечательно, что перечень объектов есовских «химических» рестрикций в числе первых пополнили граждане России, а также Сирии — двух государств, обеспечивших (в отличие, например, от США) полное уничтожение имевшихся у них на вооружении арсеналов химического оружия под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)».

«Тем самым в Брюсселе в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к коллективно разработанным механизмам международного сотрудничества, — отметили в МИД. — Их подмена односторонними нелегитимными инструментами карательного характера, включая наделение технического секретариата ОЗХО атрибутивными функциями, чревата усилением произвола в международных отношениях и эрозией международного права».

Новые санкции

Ранее в понедельник Совет ЕС ввел санкции против четырех «сотрудников ГРУ» из-за дела Скрипалей в рамках нового режима сообщества по введению ограничительных мер в отношении ответственных, по мнению ЕС, за производство и распространение химического оружия.

Новый режим введения санкций за производство и применение химического оружия Совет ЕС одобрил 15 октября 2018 года. Его разработка была запущена в рамках реализации решения саммита ЕС, состоявшегося в конце июня 2018 года. В том решении говорится о необходимости создания нового режима ограничительных мер Евросоюза, направленных на борьбу против распространения химического оружия. Это решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии ОЗХО, созванной по инициативе Великобритании и США в связи с делом Скрипалей, а также обвинениями по поводу применения химического оружия правительственными силами в Сирии.

Источник: ТАСС