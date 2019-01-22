Сгорели стиральные машинки в прачечной ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

21 января в 15:34 поступило сообщение о возгорании в здании ЛДС «Сибирь» на ул. Б. Хмельницкого, 23 Калининского района Новосибирска. В помещении прачечной огнем повреждены стиральные машины. Пострадавших нет. В 16:14 пожар полностью ликвидирован. На месте вызова было задействовано 13 единиц техники и 40 человек личного состава, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В МЧС оценили пожар по повышенной категории сложности.

-По прибытии к месту вызова было установлено, что в помещении на первом этаже — в прачечной — произошло короткое замыкание в стиральной машинке. В течение 4 минут последствия короткого замыкания были ликвидированы. Проводится проветривание помещения. На функционал Дворца спорта событие не повлияло, — рассказали в пресс-службе управления МЧС.

Причины пожара устанавливаются.