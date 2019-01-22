Проныры: 69-летняя бердчанка проплыла 10 м в озере Байкал на Рождество

22 000 мигрантов переедут жить в Бердск до 2040 года
Священник Бердска: Вы придете и скажете мне — «это, это, это», а я вам отвечу — «опа, опа, опа»
Уголовное дело против серийного похитителя кабелей в многоэтажках возбудили в Бердске
Выросла базовая ставка по ОСАГО до 4365 рублей в Бердске
По новому генплану построят четыре магистральные дороги в Бердске
Ющенко: россияне по натуре любят рабство
Погибли трое российских военных при опрокидывании БТР в Абхазии
Сидят в линевском СИЗО оба подозреваемых в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска
Посылки с мусором отправили в Госдуму и Совфед жители Красноярска
Получать госномера по прописке заставит ГИБДД автовладельцев