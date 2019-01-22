Проныры: 69-летняя бердчанка проплыла 10 м в озере Байкал на Рождество

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По сообщению телеканала «МИР 24», новосибирская пенсионерка Любовь Зозуленко принимала участие в так называемых рождественских «пронырах» на озере Байкал. Подо льдом студёнейшего озера она проплыла 10 метров от проруби до проруби.

Под водой её сопровождали дайверы.

По словам 77-летней пенсионерки в этом году она отметила лучшее Рождество в своей жизни.

К холодовому плаванию она приобщилась вслед за сыном Виталей будучи в возрасте 69 лет.

Любители холодового плавания — аквайсспортсмены устраивают зимние заплывы и в ледяных водах нашего залива, и Обского моря.

Восторг, удивление и восхищение вызывают люди с такими выдающимися способностями и железной волей к преодолениям и достижениям.

Нужно учесть и то, что заплывы предваряют титанические усилия по подготовке проруби — выпил льдин и их проталкивание под лёд (вытолкать-вытянуть на лёд тяжеленные глыбы невозможно. Причём, иногда поверхность проруби на глазах покрывается слоем ледка).