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Накопить на пенсию: реформу пенсионного капитала объявил ЦБ

ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений гражданина с зарплат на будущую пенсию, а также средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника.

22.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Накопить на пенсию: реформу пенсионного капитала объявил ЦБ

В Бердске проживает более 32 тыс. пенсионеров

Индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться за счет отчислений граждан и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) является приоритетным направлением деятельности ЦБ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе парламентских слушаний «Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов». РБК следил за трансляцией на сайте Госдумы.

«Для экономики пенсионные накопления — это важнейший источник длинных денег. Именно поэтому мы считаем приоритетом на ближайшее время внедрение индивидуального пенсионного капитала, который должен вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений», — сказала Набиуллина.

Система ИПК «понятна и проста», отметила глава ЦБ. «Это устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель», — добавила она.

ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений гражданина с зарплат на будущую пенсию, а также средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, рассказала глава ЦБ. Как для работников, так и для работодателей предусмотрены налоговые льготы.

Средства ИПК будут защищены системой гарантирования пенсионных накоплений, а управлять ею, по словам Набиуллиной, можно будет дистанционно — через онлайн-сервисы.

Новая накопительная пенсионная модель ИПК разработана Минфином и ЦБ, ее основные положения были представлены еще в 2016 году. Система ИПК призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Заморозка накопительной части была продлена до 2021 года.

Концепция формирования ИПК предполагает, что работающие граждане будут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер отчислений будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Накопления будут собственностью человека, а не государства.

«Это деньги, которые будут работать на граждан», — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание призн​ается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», сообщали источники РБК.

Изначально Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года. Решение отложить обсуждение ИПК было связано с разногласиями в правительстве.

Однако публичного обсуждения ИПК не состоялось и в 2018 году. По словам Силуанова, законопроект о внедрении ИПК подготовлен, но его обсуждение было отложено в связи с реакцией граждан на пенсионную реформу. Теперь Минфин рассчитывает запустить систему ИПК в 2020 году.

Источник: РБК


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