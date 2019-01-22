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Длинные новогодние каникулы надоели сенаторам

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Длинные новогодние каникулы надоели сенаторам

В парламенте предлагают давать на откуп работодателей — сколько дней отдыхать. Экономисты говорят, что праздники нужны как борьба с утомляемостью.

22.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Длинные новогодние каникулы надоели сенаторам

На Новый год отдыхали 8 дней

Работодателям по согласованию с трудовыми коллективами можно дать право самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом РГ высказал глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

Споры о том, не много ли страна отдыхает в Новый год, идут уже давно. Но пока никаких законодательных инициатив от министерств и ведомств не поступало.

«Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни, — напоминает Рязанский. — Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует».

Но при этом, по мнению сенатора, отдельные коллективы могут в рамках коллективных договоров устанавливать свой режим работы.

Например, уже сейчас это активно использует торговля. Крупные сети закрывают свои магазины на 1-2 января, так как покупателей после новогодней ночи мало, и держать персонал нерентабельно.

«Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика», — подчеркнул Валерий Рязанский. И напомнил, что сейчас длинные новогодние каникулы совпадают со школьными каникулами. И, если родители не пролежат все 10 праздничных дней на диване, а грамотно организуют досуг, это пойдет на пользу и детям, и взрослым.

Когда в России появились длинные новогодние выходные
С 1992 года в России нерабочими днями были только 1 и 2 января. С 2005 года — с 1 по 5 января. Позднее, благодаря утверждению выходным днем праздника Рождества Христова (7 января), продолжительность новогодних каникул в отдельные годы доходила до 11 дней.

С 2013 года к новогодним каникулам добавились 6 и 8 января. Обычно новогодние каникулы в России начинаются 31 декабря, а были годы, когда 31-го россияне работали. Новогодние каникулы 2019 года продлились с 30 декабря 2018 года по 8 января (включительно) 2019 года.

Когда снова отдыхаем
Следующие длинные выходные будут с 8 по 10 марта в связи с Международным женским днем.
Длинный отдых ожидается и в мае: выпавшие на праздники субботу и воскресенье (5 и 6 января), а также праздничную субботу 23 февраля, добавят к майским праздникам. Страна будет отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, отмечая сначала День Весны и Труда, а затем и День Победы.

Также выходными будут три дня в ноябре, связанные с празднованием Дня народного единства (со 2 по 4 ноября).

«Многовато будет»

Целесообразнее законодательно определять длину новогодних каникул, прокомментировал в эфире радио Sputnik доктор экономических наук Александр Щербаков.

«На каждом предприятии есть интересы работодателя и интересы работников, и они часто не совпадают. Длинные новогодние каникулы – не так уж и плохо. Падение из-за них ВВП – весьма дискуссионный вопрос. Если не будет подобного рода выходных, ВВП может снизиться в результате слишком высокой интенсивности труда или высокой утомляемости работников. Праздники нужны, их у нас не больше, чем в других странах», – считает Александр Щербаков.

 


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