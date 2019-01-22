Фильм «Т-34» в России и СНГ собрал 2 млрд рублей

Российский военный фильм «Т-34» собрал 177,3 млн рублей в кинотеатрах России и стран СНГ за минувшие выходные. Общие сборы картины составили 2078,8 млрд рублей по итогам трех недель показа, следует из предварительных данных сайта kinobusiness.com за 17-20 января.
Лента режиссера Алексея Сидорова о побеге советских танкистов из немецкого плена в годы войны заняла второе место в российском прокате по итогам выходных. Фильм вышел 27 декабря в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широком прокате появился 1 января. Главные роли исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.
Первое место занял американский фантастический триллер «Стекло» (Glass), собравший 348,7 млн рублей в первый уик-энд показа. Лента режиссера М. Найта Шьямалана является продолжением фильмов «Неуязвимый» и «Сплит». В главных ролях снялись Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой, Сэмюэл Л. Джексон.
На третьем месте оказалась комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», заработавшая 46,2 млн рублей. Картина, основанная на популярном телесериале «Полицейский с Рублевки», вышла в прокат 20 декабря. Роли исполнили Александр Петров, Сергей Бурунов, Роман Попов.
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Устроил вчера киновечер, посмотрел «Праздник» и «Т-34».
И вот чего по поводу «Праздника» у наших записных ура-патриотов так рвануло, совершенно не понимаю, сам фильм, ни кто из бомбящих естественно не смотрел, это вовсе не комедия и даже не фильм, а скорее мини теле-спектакль с микроскопическим по киношным меркам бюджетом в 4 миллиона и одной сама постановка, никаких особых чувств не вызвала, было бы из за чего шуметь.
У Т-34 же в плане бюджета, всё на многие порядки лучше, 600 миллионов были освоены на полную катушку
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«праздник» не смотрел и не хочу.
«Т-34» на выходных глянул. Из современных фильмов «про танки», наиболее к WOT приближен, на мой взгляд.
А сам фильм, ну… всё это уже было. Эффекта «вау» не ощутил. В целом, нормально- глянуть можно.
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Но, фильм так же не вызвал никаких чувств, совершенно пустой, картонный, одноразовый блокбастер про войну с переизбытком абсолютно неуместных и давно уже не модных SlowMo эффектов в стиле Матрицы 20 летней давности, к сценарию так же множество вопросов.
Но, пипл схавал и очень даже хорошо схавал в отличии от с треском провалившихся Танков и Несокрушимого.
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посмотрите фильм «Жаворонки» 60-х годов. Там тоже о Т-34, но как-то реальнее, жизненнее что ли. И там показана война.
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Посмотрел Т- 34 фильм вообще ниочем.
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