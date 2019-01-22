Дешевые продукты исчезнут из магазинов

Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться. С такой просьбой поставщики обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Схема, по версии производителей продуктов, лишает их возможности донести скидки до потребителя, а ритейлерам позволяет увеличивать долю рынка в обход ограничений. В торговых сетях считают, что идеи поставщиков ограничивают свободу предпринимательства.

Крупнейшие производители продуктов планируют встречу с вице-премьером Дмитрием Козаком для обсуждения отношений с торговыми сетями, сообщили источники “Ъ”. Письмо с такой просьбой направлено чиновнику в декабре 2018 года, его подписали главы «Русбренда», «Руспродсоюза», Союза производителей алкогольной продукции и др. Обращение появилось после совещания господина Козака с руководством крупнейших сетей — X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнита», Auchan, «Ленты» и пр. Тогда вице-премьер поручил подготовить поправки к закону о торговле, исключив плату за логистику из расчета размера ретро-бонусов для ритейлеров (ограничен 5% от стоимости партии), и скорректировать методику расчета рыночной доли сетей.

Как отмечается в письме, ряд противоречий в отношениях с ритейлерами уже имеет или принимает антагонистический характер и требует участия государства в установлении баланса интересов. “Ъ” ознакомился с проектом предложений, которые планируют обсудить производители: в перечень, в частности, вошел запрет сетям заниматься перепродажей товара в оптовом и мелкооптовом сегментах.

Как поясняют поставщики, получая скидки 30–50% от цены поставки, сети перепродают этот товар оптом и мелким оптом. В итоге ритейлеры захватывают сегмент несетевой торговли, что позволяет им увеличивать долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета, возмущаются производители.

Представитель Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил “Ъ” получение письма ассоциаций поставщиков. По его словам, вопрос о встрече прорабатывается, дата пока не определена. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, встреча может состояться в течение месяца.

Как отмечает один из производителей продуктов, запрет назрел давно: практика перепродаж широко распространилась у крупнейших сетей в последние пару лет как способ поддержания объемов продаж на стагнирующем рынке. По данным Росстата, оборот розничной торговли в январе—ноябре 2018 года в сопоставимых ценах вырос на 2,6% год к году, до 28,24 трлн руб. Сегодня оптовая программа есть у «Магнита», который открывает магазины под брендом «Магнит-опт», где предлагается более 1,5 тыс. товарных позиций. Продажу товаров оптом предлагает и «Лента». В этих сетях не предоставили комментарии. Так же поступили в X5, Auchan и «Дикси».

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков подчеркивает, что поставка товара по каналу, который не был согласован сторонами, «является недобросовестной практикой». Глубокая скидка могла бы стать стимулом к повышению продаж, но в данном случае она не доходит до покупателя, поясняет господин Востриков. По данным The Conference Board и Nielsen, индекс потребительского настроения в третьем квартале 2018 года снизился с 70 до 67 пунктов, приблизившись к историческим минимумам. Доля экономящих россиян за этот период выросла с 65% до 66%. Господин Востриков добавляет, что практика создает несправедливые условия работы для независимых дистрибуторов и негативно отражается на поставщиках, большую часть доходности которым приносит именно работа с альтернативной розницей.

Развивая оптовое направление, сети фактически могут лишить производителей единственного канала продаж с нормальной рентабельностью, соглашается источник “Ъ” в отрасли. При этом, как указывает другой собеседник “Ъ”, производители, по сути, «спонсируют» прибыльность перекупщиков на мелкооптовом рынке. Представитель Valio подтвердил, что проблема существует. Но там отметили, что отношения между поставщиком и сетью относятся к гражданско-правовому полю и описаны в соответствующем договоре, который может запрещать перепродажу товара.

Однако глава Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет X5, «Магнит» и др.) Сергей Беляков считает, что подобного рода предложения ставят под удар само понятие свободы предпринимательства: «Развитие такой логики выводит нас, например, на вопросы о выходе производителей в розничный бизнес путем открытия фирменных магазинов». В Минсельхозе и аппарате профильного вице-премьера Алексея Гордеева не предоставили комментарии. В Минпромторге заявили, что готовы рассмотреть предложения поставщиков и представить свою позицию в правительство.

Источник: Ъ