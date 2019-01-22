Священник Бердска: Десятина сектантов тяжелее налоговой инспекции

Помощник настоятеля Преображенского храма рассказал, как РПЦ борется с сектами. Предупредил, что их цель — овладение человеком, его имуществом. Ради наживы «духовные руководители» готовы пойти на убийство.
Помощник настоятеля Преображенского храма Андрей Федоров
В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и ответил на вопросы, касающиеся веры, крещения, вмешательства церкви в светскую жизнь, сектантов и работы православных активистов.
Вопрос: Церковь ведет борьбу с сектами?
Ответ: Конечно, потому что секта — это не доброкачественный духовный продукт. Точно так же как государство ведет борьбу с фальсификатом, так же и в духовной жизни. Человеком можно управлять не только в материальном плане, но и в душевном, духовном. Поскольку православная церковь считает, то свобода это одна из фундаментальных ценностей и качества человека, без которой человек им бы не являлся, то церковь отстаивает свободу. Секта же наоборот, ее похищает. Сектанты говорят о общечеловеческих ценностях, что человек может перепрыгнуть через понятие жизни и семьи. Но если человек прыгает через несколько ступеней, он просто ломает себе ногу в лучшем случае, а в худшем — шею.
Секта вмешивается в личность человека, порабощает его для достижения своих целей. При этом прикрывается духовными ценностями. Церковь разоблачает этот суррогат, недоброкачественную духовную пищу, приемщиков, которые используют людей. Направление нашей деятельности в этом ключе разное. Например, мы пишем о сектах правду. Они не любят сообщать о себе достоверную информацию, где они находятся, где расположен их центр, какие у них цели. Вскрыть и обнаружить эту цель достаточно, чтобы бороться с ними.
Вопрос: Есть ли сегодня в РПЦ понятие «десятина»?
Ответ: Такого понятия нет. Мы живем на добровольное пожертвование прихожан. Больше того, когда священники совершают требы, когда больной человек не может прийти в церковь исповедаться, причаститься, а зовет священника эти таинства совершить на дому, то старшие священнослужители учат младших, обращать внимание на домашнюю обстановку, а не требовать мзду и пожертвование. Спросить — не нуждается ли он в помощи.
Вот у сектантов есть двойная мораль: они говорят, что у них все бесплатно, но только на первой встрече. На пятой интересуются об имуществе и говорят, что у них существует десятина, которая тяжелее, чем налоговая инспекция. Сектанты ведь взимают со всего, их цель — это овладение человеком, их имуществом. Секты требуют отписать свою недвижимость. Иногда заставляют писать завещание в пользу «духовных руководителей», а потом умерщвляют людей.
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Что-то мне это напоминает…..
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Что-что — Русскую Православную Секту, вот что.
…При этом неумолимо заражаешься «тоталитарной» паранойей, и уже готов взять в руки автомат и мочить ненавистных сектантов направо и налево, защищая от страшных врагов наше ранимое общество…
http://realigion.me/article/23735.html
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Андрей Федоров, скажите, на каком законном основании РПЦ борется с сектами, если ни в Коституции РФ, ни в УК РФ нет такого понятия, как секта?
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Тем более, если «секта» официально зарегистрирована везде, да и некоторые из властных кругов Бердска, чего уж скрывать, ходят в «секту». Признайтесь, РПЦ, вы боретесь не с сектами, а с конкурентами за ту самую десятину.
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В своем решении № 4 (138) от 12 февраля 1998 г. Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ отмечает, что в законодательстве Российской Федерации нет такого понятия как «секта». По мнению экспертов из ИСС, «использование юридически некорректного термина «секта» в деятельности государственных учреждений разжигает ксенофобию, нетерпимость и насилие в поликонфессиональном российском обществе».
«Термин «сектантство» в применении ко многим религиозным объединениям просто не правомерен . Вердикт «секта» зачастую выносится тем верующим, которые выходят из официальной церкви и не соответствуют критериям официальной религиозности. Под сектой понимается та или иная община отступников, изменившая традиционным церковным основам Зарубежные авторы предпочитают называть мелкие религиозные общины «свободными церковными группами», а российское законодательство вообще не употребляет термин «секты». Таким образом, едва ли термин «секта» подходит к представителям, всех неправославных религиозных объединений христианского толка, не говоря уже о всех остальных. Появление клеветнических газетных публикаций, оскорбляющих деловую репутацию любого не православного религиозного объединения, провоцируют ксенофобию, межконфессиональную вражду, незаконные действия в отношении религиозных меньшинств. Подобные газетные статьи, лишь способствуют созданию вокруг некоторых религиозных организаций невыносимого морального климата, что абсолютно неприемлемо в демократическом и правовом государстве…»
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Сможете привлечь попа за использование термина «секта» и религиозный розжиг по 282-ой статье?
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Пусть огласят список всех сект с которыми борется РПЦ, а то название сильно расплывчатое и напоминает борьбу с ветряными мельницами.
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Вот небольшой списочек конкурентов «ЗАО РПЦ» на рынке духовности, кого там только нет http://www.sektoved.ru/enciclopedia.php
Религию в массы! Деньги в кассы!
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Почему РПЦ не создаст свой российский сайт Миротворец?
Ведь списки уже есть.
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Каждый несет свой крест.
Об этом этот священнослужитель прекрасно знает.
Как он может знать, насколько тяжела чужая десятина?
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=…секта — это не доброкачественный духовный продукт…=
чем дальше в лес, тем больше дров
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Это доброкачественная или недоброкачественная опухоль, — спрашивал себя хирург, но потом с решительныв кличем: — А какая разница! — схватился за скальпель.
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