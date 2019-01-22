Священник Бердска: Десятина сектантов тяжелее налоговой инспекции

В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и ответил на вопросы, касающиеся веры, крещения, вмешательства церкви в светскую жизнь, сектантов и работы православных активистов.

Вопрос: Церковь ведет борьбу с сектами?

Ответ: Конечно, потому что секта — это не доброкачественный духовный продукт. Точно так же как государство ведет борьбу с фальсификатом, так же и в духовной жизни. Человеком можно управлять не только в материальном плане, но и в душевном, духовном. Поскольку православная церковь считает, то свобода это одна из фундаментальных ценностей и качества человека, без которой человек им бы не являлся, то церковь отстаивает свободу. Секта же наоборот, ее похищает. Сектанты говорят о общечеловеческих ценностях, что человек может перепрыгнуть через понятие жизни и семьи. Но если человек прыгает через несколько ступеней, он просто ломает себе ногу в лучшем случае, а в худшем — шею.

Секта вмешивается в личность человека, порабощает его для достижения своих целей. При этом прикрывается духовными ценностями. Церковь разоблачает этот суррогат, недоброкачественную духовную пищу, приемщиков, которые используют людей. Направление нашей деятельности в этом ключе разное. Например, мы пишем о сектах правду. Они не любят сообщать о себе достоверную информацию, где они находятся, где расположен их центр, какие у них цели. Вскрыть и обнаружить эту цель достаточно, чтобы бороться с ними.

Вопрос: Есть ли сегодня в РПЦ понятие «десятина»?



Ответ: Такого понятия нет. Мы живем на добровольное пожертвование прихожан. Больше того, когда священники совершают требы, когда больной человек не может прийти в церковь исповедаться, причаститься, а зовет священника эти таинства совершить на дому, то старшие священнослужители учат младших, обращать внимание на домашнюю обстановку, а не требовать мзду и пожертвование. Спросить — не нуждается ли он в помощи.

Вот у сектантов есть двойная мораль: они говорят, что у них все бесплатно, но только на первой встрече. На пятой интересуются об имуществе и говорят, что у них существует десятина, которая тяжелее, чем налоговая инспекция. Сектанты ведь взимают со всего, их цель — это овладение человеком, их имуществом. Секты требуют отписать свою недвижимость. Иногда заставляют писать завещание в пользу «духовных руководителей», а потом умерщвляют людей.