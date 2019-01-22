КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

С «двойками» закончили первое полугодие 277 учеников в школах Бердска

Показали пример: отказались от пенсионных надбавок депутаты от «Единой России»

Вооруженный авиапассажир рейса Сургут—Москва потребовал лететь в Афганистан

Отключили горячую воду на четыре дня в центре Бердска

Накопить на пенсию: реформу пенсионного капитала объявил ЦБ

Недоступность для инвалидов лишила лидерства в регионе культуру Бердска

Взорвали отделение банка «Открытие» в Новосибирске

Без вести пропавших научит искать отряд «Лиза Алерт» в Бердске

Бухгалтер был самым востребованным в 2018 году

Верховная рада констатировала «позорный провал» Украины

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Началась работа по изданию второго выпуска книжек «Мое солнышко». Весь 2018 год каждой маме дарили в роддоме Бердска этот уникальный набор. Будут дарить и в 2019 году.

22.01.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Обложки книжек в наборе «Мое солнышко»

Идея выпуска сборник полезных советов для мам зародилась летом 2017 года в администрации Бердска. Вдохновителем стал глава города Евгений Шестернин. Издательский дом «БукЪвица» поддержал проект.
Весь 2018 год мамам и новорожденным Бердска дарили набор из трех книг под общим названием «Мое солнышко».
В книжке «Мамина песня» собраны колыбельные, во второй ««При солнышке тепло, а при матери — добро» стишки и потешки для малышей.
А в третьей — «Заботливая мама» — собраны советы для новоиспеченных мам и пап и ответы на спорные и важные вопросы: как правильно кормить грудью; что делать, чтобы появилось материнское молоко; что взять с собой в роддом; что нужно малышу в первые дни жизни; как справиться с послеродовой депрессией; как меняется женское здоровье после рождения ребенка; надо ли пеленать малыша; как вовремя выявить ДЦП у ребенка; что делать мамам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию; какие выплаты положены при рождении ребенка; о чем нужно знать и помнить папе и многое-многое другое.
Именно сюда мы и приглашаем вас с рекламой. Воспользуйтесь возможностью рассказать о своей услуге, товаре своей аудитории – мамам и папам, в семье которых родился малыш.
Звоните Елене Лапиной – 8-913-947-84-69, ответим на все вопросы! Спешите — лучше успеть, чем опоздать! Время работы над проектом ограниченно.

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
С «двойками» закончили первое полугодие 277 учеников в школах Бердска Показали пример: отказались от пенсионных надбавок депутаты от «Единой России» Вооруженный авиапассажир рейса Сургут—Москва потребовал лететь в Афганистан

Комментирование закрыто.

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика