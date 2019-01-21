Выросла базовая ставка по ОСАГО до 4365 рублей в Бердске

«Ингосстрах» объявил о снижении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц – владельцев легковых автомобилей категории «B» и «BE» – в пяти регионах России.

С 18 января 2019 года размер базовой ставки в Вологодской, Владимирской, Ярославской и Воронежской областях, а также в Республике Коми составит 3946 рублей. В Республике Удмуртия тариф снизится до 3912 рублей. Ранее в этих регионах тариф составлял 4118 рублей.

В ряде регионов и населенных пунктов произойдет небольшое повышение тарифа. В частности, в Архангельске, Северодвинске и Котласе базовая ставка увеличена до 4324 рублей, в Казани – до 4200, в Республике Татарстан (за исключением Казани) и городах Бердске и Искитиме Новосибирской области – до 4365 рублей. В остальных административно-территориальных единицах Новосибирской области базовая ставка остается без изменений, стало известно «Курьер. Среда. Бердск».

«Мы продолжим работу по пересмотру базовых ставок и планируем дополнить список регионов со сниженным тарифом», – сказал директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2746–4942 рубля, пересмотре системы коэффициентов «возраст-стаж» (КВС) и изменении порядка применения коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.