Погибли трое российских военных при опрокидывании БТР в Абхазии

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью российских военнослужащих при опрокидывании БТР в Абхазии 18 января, сообщили ТАСС в военной прокуратуре Южного военного округа.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 350 УК РФ», — сказал собеседник агентства.

Санкция статьи «Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщала, что трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли, еще двое пострадали в результате опрокидывания БТР-80 по пути в пункт постоянной дислокации. Пострадавшие были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8, оснащенными медицинскими модулями на борту, им оказана медицинская помощь.

Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько причин опрокидывания БТР-80, в числе которых техническая неисправность и человеческий фактор, «в результате которого водитель не справился с управлением транспортного средства».

Источник: ТАСС