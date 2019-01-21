Назначение передвижных компрессорных станций

Только чтобы обеспечить его необходимой энергией используется сила сжатого воздуха, который и вырабатывают компрессорные машины. Они могут быть стационарными или мобильными.
Чтобы купить компрессор ПКСД по выгодной стоимости нужно перейти на сайт gk-sk.ru. При помощи данной мобильной станции можно обеспечить сжатым воздухом оборудование, которое находится на большом удалении от предприятия. Функционирование агрегатов осуществляется при помощи дизельных агрегатов, что экономически выгодно.
Перед покупкой такого передвижного компрессора важно подобрать подходящие технические параметры. Широкий ассортимент агрегатов предлагается группой компаний СК. При помощи онлайн каталога легко подобрать необходимую модель компрессора с оптимальными характеристиками для выполнения требуемого объёма работ.
Передвижные типы станций имеют вид установки, которая состоит непосредственно из компрессора, силового агрегата и дополнительных приборов, закреплённых на раме. Что касается стационарных устройств, они обычно монтируются на подготовленном фундаментном основании.
Использование компрессорных установок ПКСД предоставляет возможность подключения пневмоинструмента для работ с каменными и мерзлыми грунтами, ремонта покрытия дорог, проделывания отверстий в разных конструкциях, осуществления покраски, трамбовки и прочих видов работ, которые требуют использование сжатого воздуха.
Очень часто станции применяются на спасательных операциях при разборке завалов, устранении поврежденного асфальтового полотна, очистки дорог перед ремонтом, для подключения превмооборудования и так далее.
Передвижная установка буксируется грузовым автомобилем или базируется на его шасси, поэтому может быть доставлена к любому по удалённости объекту за минимум времени. Техника неприхотлива в эксплуатации, отличается высокой производительностью и надёжностью, незаменима во многих сферах.
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