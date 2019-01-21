Шантаж: В обмен на два Курильских острова Япония подпишет мирный договор с РФ

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. По их словам, передача островов Итуруп и Кунашир на данный момент выглядит нереалистично. Отмечается, что Шикотан и Хабомаи, согласно плану Абэ, должны быть переданы Японии де-факто, передает РБК.
Токио считает Курильские острова своими северными территориями, Москва настаивает, что они перешли под контроль Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Из-за разногласий стороны не могут заключить мирный договор. В апреле 2017 года президент Владимир Путин вместе с Абэ договорились о совместных действиях на Курилах, а в 2018 году Россия и Япония активизировали переговоры по мирному договору.
В январе 2019 года в МИД России отмечали, что мирный договор с Японией будет заключен лишь после того, как Токио признает итоги Второй мировой войны. Абэ заявлял, что передача Курил должна проходить так, чтобы живущие на островах россияне согласились с этим процессом. В Кремле также подчеркивали, что не станут подписывать мирный договор в случае, если он повредит россиянам на Курильских островах. Однако позднее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что заявление Абэ о судьбе россиян на Курилах осложнило переговорный процесс с Москвой.
Посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки вызвали в МИД России, предупредив, что высказывания Абэ «грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса» по мирному договору.
На 22 января запланирован российско-японский саммит, в котором примут участие Путин, Абэ, а также глава МИД Японии Таро Коно. На переговорах стороны рассмотрят вопрос заключения мирного договора.
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Путин готовит себе в Японии политическое убежище. Вот и глаза уже научился щурить, как японец (см. фото)
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а как же уже подписанный договор в 50 ые года его что отменили . кто отменил
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Американцы своими базами.
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