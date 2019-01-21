КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Выросла базовая ставка по ОСАГО до 4365 рублей в Бердске

По новому генплану построят четыре магистральные дороги в Бердске

Ющенко: россияне по натуре любят рабство

Погибли трое российских военных при опрокидывании БТР в Абхазии

Сидят в линевском СИЗО оба подозреваемых в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска

Посылки с мусором отправили в Госдуму и Совфед жители Красноярска

Получать госномера по прописке заставит ГИБДД автовладельцев

ГЛОНАСС следит за каждой маршруткой в Бердске

Зарезал одним ударом в сердце ревнивец сожительницу в Новосибирке

Шантаж: В обмен на два Курильских острова Япония подпишет мирный договор с РФ

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Шантаж: В обмен на два Курильских острова Япония подпишет мирный договор с РФ

Абэ может подписать соглашение с Россией при условии передачи Шикотана и Хабомаи. Передачу Итурупа и Кунашира источники агентства Kyodo назвали нереалистичной.

21.01.2019 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.
 
Шантаж: В обмен на два Курильских острова Япония подпишет мирный договор с РФ

Путин и Абэ встретятся 22 января

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. По их словам, передача островов Итуруп и Кунашир на данный момент выглядит нереалистично. Отмечается, что Шикотан и Хабомаи, согласно плану Абэ, должны быть переданы Японии де-факто, передает РБК.

Токио считает Курильские острова своими северными территориями, Москва настаивает, что они перешли под контроль Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Из-за разногласий стороны не могут заключить мирный договор. В апреле 2017 года президент Владимир Путин вместе с Абэ договорились о совместных действиях на Курилах, а в 2018 году Россия и Япония активизировали переговоры по мирному договору.

В январе 2019 года в МИД России отмечали, что мирный договор с Японией будет заключен лишь после того, как Токио признает итоги Второй мировой войны. Абэ заявлял, что передача Курил должна проходить так, чтобы живущие на островах россияне согласились с этим процессом. В Кремле также подчеркивали, что не станут подписывать мирный договор в случае, если он повредит россиянам на Курильских островах. Однако позднее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что заявление Абэ о судьбе россиян на Курилах осложнило переговорный процесс с Москвой.

Посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки вызвали в МИД России, предупредив, что высказывания Абэ «грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса» по мирному договору.

На 22 января запланирован российско-японский саммит, в котором примут участие Путин, Абэ, а также глава МИД Японии Таро Коно. На переговорах стороны рассмотрят вопрос заключения мирного договора.



Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Уголовное дело против серийного похитителя кабелей в многоэтажках возбудили в Бердске Выросла базовая ставка по ОСАГО до 4365 рублей в Бердске По новому генплану построят четыре магистральные дороги в Бердске

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Путин готовит себе в Японии политическое убежище. Вот и глаза уже научился щурить, как японец (см. фото)

    Thumb up 5 Thumb down 5

  2. Аноним

    а как же уже подписанный договор в 50 ые года его что отменили . кто отменил

    Thumb up 4 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика