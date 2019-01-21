ГЛОНАСС следит за каждой маршруткой в Бердске

Сотрудники отдела транспорта и дорожного хозяйства проконтролировали работу системы ГЛОНАСС в маршрутках Бердска. Всю прошлую неделю они ежедневно мониторили движение коммерческих маршрутов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр Евгений Шестернин дал задание отделу транспорта и дорожного хозяйства: все перевозчики должны работать только в системе ГЛОНАСС. И если транспорт не выходит на линию, то начинать претензионную работу и при регулярном нарушении договора, когда маршрутки систематически не выходят на линию, разрывать договор с перевозчиком. Принятию такого решения послужили многочисленные жалобы бердчан на долгое ожидание на остановках маршрутных такси.

Шестернин поручил еженедельно докладывать о перевозчиках, которые не выполняют обязательств, и какая претензионная работа проводится с ними.

— В разрезе каждого маршрута ситуация выглядит следующим образом: 11, 12, 13, 14 и 17 маршруты утвержденные схемы движения исполняют. Выполнение рейсов составляет 98-99%. Максимальное количество, установленное для каждого маршрута, соблюдается. Нарушений за неделю не выявлено. По маршрутам 15 и 18 были зафиксированы сходы, вызванные техническими неполадками. Но в целом все находится в допустимых пределах. Жалоб от жителей на прошлой неделе в отдел не поступало. Работа будет продолжена, — доложила на аппаратном совещании 21 января начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Евгений Шестернин поручил Нятиной обратить особое внимание на утренние часы и исключить сходы с рейсов. Когда жители едут на работу и везут детей в детсады и школы. А также в вечернее время, когда они возвращаются домой, подчеркнул мэр.

— В конце месяца подведем итоги по предприятиям, занимающихся перевозками. Если будет претензионная работа, тут тоже нужно знать, с кем мы работаем с претензией. Хотелось бы отметить положительно проведенную работу. Были звонки от населения, что ситуация улучшилась — сходов стало меньше. И депутаты городского совета отметили, что результат есть. Работу нужно продолжать. Это входит в постоянный формат работы вашего подразделения — ежедневный контроль системы ГЛОНАСС, — обратился к Нятиной Шестернин.