Посылки с мусором отправили в Госдуму и Совфед жители Красноярска

Группа общественников из Красноярска отправила депутатам Госдумы от Красноярского края и сенатору посылки с твердыми бытовыми отходами, сообщила РИА Новости координатор группы по содействию «мусорной реформе» в регионе Ольга Суворова.

Группа распространила в YouTube видеоролик, на котором производится упаковка посылок. Одна из активисток укладывает в коробки с именами и адресами депутатов. Сообщается, что посылки предназначены сенатору от региона Андрею Клишасу, депутатам Госдумы от края Юрию Швыткину, Раисе Кармазиной, Виктору Зубареву, Сергею Натарову. Активистка Евгения Елизарьева в ролике призвала всех красноярцев присоединиться к акции и «заполонить Думу» мусором.

«Каждый депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ от Красноярского края, включая сенатора, получат посылки с твердыми бытовыми отходами в ближайшее время, которые мы отправили почтовыми отправлениям в субботу», — сказала Суворова.

Она отметила, что группа выступает за отсрочку этапа, когда граждане начинают платить за вывоз мусора по крайней мере на год. Суворова упомянула, что в крае не готова инфраструктура и логистика для старта «мусорной реформы». Ранее краевые власти заявляли, что реформа в регионе столкнулась с рядом трудностей. В частности, в Красноярске в первые дни января бытовые отходы не вывозились вовремя – контейнерные площадки были переполнены, а мощностей для вывоза не хватало, передает realty.ria.ru.

По информации краевого правительства, в Красноярском крае 19 технологических зон, в которых работает региональный оператор. В четырех из них реформа не стартовала из-за отсутствия достаточных возможностей. Ранее губернатор Александр Усс потребовал от руководителей муниципалитетов обеспечить жесткий контроль над внедрением новой системы обращения с твердыми отходами, чтобы в тех местах, где услуга не оказывается, плата с жителей не взималась.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начнут региональные операторы, которые должны будут обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнут работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора будет утверждаться отдельно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области по утвержденному тарифу каждый житель платить 92,42 рублей в месяц. И в Бердске люди возмущались введению «мусорной» реформы. А также наблюдали замусоренный город после Нового года. Сейчас, как утверждают бердские власти, ситуация с вывозом мусора нормализовалась.